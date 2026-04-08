Η Shell 100 χρόνια στην Ελλάδα – Ένας αιώνας σε κίνηση

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία, μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου, όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Το χιουμοριστικό «Εγώ πότε θα κάνω διαφήμιση για τη Shell;», γεννημένο από την προσωπική του εικαστική αγάπη για τα πρατήρια καυσίμων, στάθηκε η αφορμή για μια ξεχωριστή επετειακή ταινία πουβλέπουμε αυτή την περίοδο στις οθόνες μας. Από το 1926, όταν ιδρύθηκε η Shell Company Hellas Ltd στο Λονδίνο, η εταιρεία πορεύεται παράλληλα με την ελληνική κοινωνία σε περιόδους ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και σε εποχές γεμάτες προκλήσεις. Το αποτύπωμα αυτής της διαδρομής δεν μετριέται όμως μόνο σε χρόνια, αλλά και σε στιγμές: Σε εικόνες από εθνικές οδούς και λιμάνια, σε ταξίδια διακοπών, σε επιστροφές στο σπίτι, σε καθημερινές επαγγελματικές διαδρομές.

Η Shell δεν είναι απλώς ένα σημείο ανεφοδιασμού, αλλά ένα σταθερό σημείο εκκίνησης. Η ιστορία της στην Ελλάδα είναι πάνω από όλα ιστορία ανθρώπων-εργαζομένων, οδηγών, συνεργατών, πρατηριούχων. Είναι ιστορία σχέσεων εμπιστοσύνης, φροντίδας και ποιότητας. Αυτήν ακριβώς τη βαθιά, ανθρώπινη διάσταση επιχειρεί να αναδείξει η επετειακή ταινία για τα 100 χρόνια, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου, προσεγγίζοντας το θέμα με μια διακριτική, κινηματογραφική ματιά.

«Η μακρόχρονη παρουσία της Shell στην Ελλάδα πέρα από ένα σημαντικό ορόσημο, αποτελεί μια διαρκή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και την κοινωνία. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη συνεργασία, καθώς αναδεικνύει όλα όσα αντιπροσωπεύει η Shell. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προϊόντα και λύσεις που δημιουργούν αξία για τους καταναλωτές, με σεβασμό στο περιβάλλον και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Coral ΑΕ. «Τη διαχρονική αυτή πορεία και τη σύνδεσή της με την ελληνική πραγματικότητα αποτυπώνει με τη δική του ξεχωριστή ματιά ο Βασίλης Κεκάτος, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που βρίσκονται πίσω από ένα brand με ιστορία ενός αιώνα», δήλωσε ο Κώστας Καραγιάννης, Διευθυντής Marketing Coral ΑΕ.

«Για μένα, κάθε ιστορία είναι μια ευκαιρία να φωτίσεις τους ανθρώπους πίσω από τα προφανή», σημειώνει ο Βασίλης Κεκάτος. «Μέσα από τη δημιουργία της επετειακής διαφημιστικής ταινίας για τη Shell, μου δόθηκε η δυνατότητα να αφηγηθώ μέσα από εικόνες τη μακρά της παρουσία στην Ελλάδα, όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά ως κομμάτι της καθημερινότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας που τη διαμόρφωσε όλα αυτά τα χρόνια».

Σχετικά με την Coral – Shell Licencee

Τον Ιούνιο του 2010 η Motor Oil απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία. H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E. Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 41 πρατήρια.

Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 11 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 35 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η CoralFuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία. Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας.

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas.