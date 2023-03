Η Skoda χορηγός του «L’ Étape Greece by Tour de France» στην Ελλάδα

Η Kosmocar-Skoda ανακοινώνει ότι θα αποτελέσει τον αποκλειστικό ονομαστικό χορηγό του «L’ Étape Greece by Tour de France» ως official mobility partner, ονοματοδοτώντας τη διοργάνωση ως «L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda».