Η συχνή παράβαση των Ελλήνων στο παρκάρισμα – Πλέον μένουν χωρίς δίπλωμα για 40 μέρες

Αυστηρή είναι με τον νέο ΚΟΚ η ποινή για όσους στερούν από τους πεζούς τον μοναδικό διάδρομο που έχουν για να διασχίσουν τον δρόμο.

Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες έχει εξελιχθεί η εύρεση θέσης στάθμευσης στους δρόμους των μεγάλων ελληνικών αστικών κέντρων, με τους οδηγούς να έχουν συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι θα χρειαστεί να κάνουν δεκάδες γύρους μέχρι να εντοπίσουν λίγα ελεύθερα μέτρα.

Υπάρχουν δε και αυτοί που καταφεύγουν σε παράνομα παρκαρίσματα, ποντάροντας… στην κατανόηση της Τροχαίας σε περίπτωση ελέγχου. Άλλοτε, μάλιστα, θεωρούν ότι η παράνομη στάθμευση επισύρει πολύ χαμηλά πρόστιμα που ουσιαστικά δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην «τσέπη» τους.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ωστόσο, μάλλον έχουν μια… αλλοιωμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Με το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, η Τροχαία δεν δείχνει επιείκεια, ενώ με τον νέο ΚΟΚ, ορισμένες «αθώες» παραβάσεις επισύρουν αυξημένα πρόστιμα.

Ανάμεσα σε αυτές και η στάθμευσης σε διαβάσεις πεζών, μια συνήθεια που υιοθετείται από αναρίθμητους οδηγούς στους ελληνικούς δρόμους. Με το προηγούμενο καθεστώς, για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλεπόταν απλά διοικητικό πρόστιμο. Πλέον, ωστόσο, όπως ορίζει το Άρθρο 38 «Στάση και στάθμευση» του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το παρκάρισμα σε διάβαση πεζών επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, αλλά και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για διάστημα 40 ημερών, καθώς υπάγεται στις παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι η ποινή ο αποτρεπτικός παράγοντας, αλλά οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη πρακτική. Υψώνοντας τοίχο σε μια διάβαση, ο παραβάτης στερεί από τον πεζό τον μοναδικό διάδρομο προκειμένου να διασχίσει τον δρόμο και τον αναγκάζει να επιλέξει μια λιγότερο ασφαλή εναλλακτική, με κίνδυνο να παρασυρθεί από κάποιο όχημα.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ ο πέλεκυς πέφτει βαρύς και για όσους σταθμεύουν σε ράμπα διάβασης ατόμων με αναπηρία. Το πρόστιμο ξεκινά από 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, απομάκρυνση του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Εφόσον η παράβαση διαπραχθεί για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος.