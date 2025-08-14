Η Βασιλίσσης Όλγας παραδίδεται στην κυκλοφορία – Η ανάρτηση του Χ. Δούκα

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Στην κυκλοφορία αποδίδεται η Βασιλίσσης Όλγας, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

«Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα», σχολίασε. Όσον αφορά τον στόχο της παρέμβασης ο Χ. Δούκας ανέφερε ότι διασφαλίζεται η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

Πρόσθεσε ότι «από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία».

Ακολουθεί η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα