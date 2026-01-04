Η Volkswagen στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Προσφέροντας ένα VW Taigo στη μεγάλη Λαχιοφόρο Αγορά, η μάρκα στηρίζει το έργο του οργανισμού για την προστασία και φροντίδα των παιδιών.

Η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε. στηρίζει το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση πόρων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Volkswagen ενισχύει το συνολικό έργο του οργανισμού για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, με τα έσοδα της Λαχειοφόρου να κατευθύνονται ειδικά στη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το Volkswagen Taigo, το compact SUV με crossover σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αποτελεί το μεγάλο δώρο της Λαχειοφόρου Αγοράς, ενισχύοντας την απήχηση και τη δυναμική της φετινής δράσης.

«Στη Volkswagen πιστεύουμε στη δύναμη της έμπρακτης προσφοράς και στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τη συμμετοχή μας στη μεγάλη Λαχειοφόρο του “Χαμόγελου του Παιδιού”, θέλουμε να συμβάλουμε σε μια προσπάθεια που προσφέρει πραγματική φροντίδα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.», ανέφερε ο Ζακ Χαζάν, Head of Volkswagen.

Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00.