Η Zeekr χορηγός στο Stoiximan AegeanBall Festival 2026

Το φεστιβάλ, επιστρέφει στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026.

Η Zeekr ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ως επίσημος χορηγός στο Stoiximan AegeanBall Festival 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς 3×3 μπάσκετ στην Ευρώπη.

Το φεστιβάλ, επιστρέφει στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, σε μια διοργάνωση ακόμα υψηλότερων προδιαγραφών και αναβαθμισμένης εμπειρίας για συμμετέχοντες και θεατές.

Στην καρδιά του θεσμού βρίσκεται ο Γιώργος Πρίντεζης, εμπνευστής και κύριος διοργανωτής του φεστιβάλ, ο οποίος κατάγεται από τη Σύρο και έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωσή του σε κορυφαίο 3×3 event διεθνώς. Παράλληλα, μέσα από τον ρόλο του ως brand ambassador της Zeekr, ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της μάρκας με τις αξίες της αριστείας και της διαρκούς εξέλιξης.

«Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο κόσμους που μοιράζονται κοινές αξίες: την καινοτομία, την υψηλή απόδοση, την εξέλιξη και τη συνεχή υπέρβαση ορίων. Η Zeekr, ως premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, φέρνει στο επίκεντρο του φεστιβάλ τη σύγχρονη αισθητική του design και την τεχνολογική πρωτοπορία, συνδέοντας το μέλλον της μετακίνησης με την ενέργεια και τον παλμό του αθλητισμού», αναφέρει η Zeekr.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Zeekr θα δώσει δυναμικό παρών στην καρδιά της δράσης, στην Πλατεία Μιαούλη, με παρουσίαση μοντέλων της μάρκας και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.