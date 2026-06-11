Ηλεία: iPhone ειδοποίησε το 112 σε τροχαίο

Παρά την εκτροπή του οχήματος ο 20χρονος οδηγός κατάφερε να βγει από αυτό χωρίς τραυματισμό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου στο ύψος του Καϊάφα στην Ηλεία, όταν 20χρονος οδηγός που κατευθυνόταν προς την Καλαμάτα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, παρά την εκτροπή του οχήματος κατάφερε να εξέλθει από αυτό χωρίς τραυματισμό.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το iPhone που είχε μαζί του ενεργοποίησε αυτόματα τη λειτουργία ανίχνευσης ατυχήματος και έστειλε σήμα στο 112, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο 20χρονος μετέβη μόνος του, για προληπτικούς λόγους, στο τοπικό κέντρο υγείας.