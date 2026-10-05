Ηλεκτρικά πατίνια: 1 στους 3 χωρίς κράνος

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 237 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 82 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας Αττικής βρέθηκαν οι οδηγοί Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής, με τους ελέγχους να αποκαλύπτουν εκατοντάδες παραβάσεις.

Οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πραγματοποίησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου 2026 συνολικά 237 ελέγχους, με τους περισσότερους παραβάτες να εντοπίζονται να κινούνται χωρίς προστατευτικό κράνος.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 237 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 82 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 21 για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας, 2 για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, καθώς και 49 για ανασφάλιστα οχήματα από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Εν τω μεταξύ, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Τροχαίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν:

40χρονο ημεδαπό, ο οποίος, ξημερώματα 4ης Οκτωβρίου, οδηγούσε επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών σε περιοχή του κέντρου πόλης.

61χρονο ημεδαπό, ο οποίος, μεσημβρινές ώρες 4ης Οκτωβρίου, οδηγώντας μοτοσικλέτα στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, κινούμενος αντίθετα σε μονοδρόμους και παραβιάζοντας, διαδοχικά, ερυθρούς σηματοδότες. Το όχημα ακινητοποιήθηκε με τον οδηγό να αντιστέκεται σθεναρά κατά τη σύλληψή του. Σε έρευνα του δικύκλου, εντοπίστηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οκτώ (8) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους (5.275) ευρώ. Από την περεταίρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του 61χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.