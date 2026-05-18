«Ηλεκτρικός» ανά 5 λεπτά: Έτσι θα μειωθεί η αναμονή των επιβατών

Ήδη μειώθηκαν οι χρονοαποστάσεις των λεωφορείων, ενώ αυξήθηκαν οι έλεγχοι για τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Συνεχίζεται η προσπάθεια αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Ένα από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η εκτεταμένη ανακατασκευή 14 συρμών της Γραμμής 1 («Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος») του Μετρό.

Οι συγκεκριμένοι συρμοί τέθηκαν σε λειτουργία την περίοδο 1983-1985 και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης, εξαιτίας της ηλικίας τους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.

Πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός ο οποίος πρόκειται να μπει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές. Το σύνολο των εν λόγω συρμών αναμένεται να ενισχύσει το δίκτυο του Μετρό έως το 2027.

Όπως αναφέρει η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι αναμονές στις αποβάθρες θα μειωθούν στα 5 λεπτά, μια εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών στη γραμμή με τη μεγαλύτερη ιστορική και λειτουργική σημασία για το δίκτυο της Αθήνας.

Κάθε νέος συρμός που εντάσσεται στην κυκλοφορία συνεπάγεται μικρότερες αναμονές στις αποβάθρες και ενισχύει την ελκυστικότητα των συγκοινωνιών κάτι που σημαίνει περαιτέρω αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πόλης.

Επιπλέον, για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό δρομολογείται η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς -εκ των οποίων οι 7 αεροδρομικοί- ενώ εξελίσσεται πρόγραμμα αναβάθμισης των παλαιότερων συρμών με νέα τεχνολογικά συστήματα και σύγχρονα συστήματα κλιματισμού.

Μειώθηκαν οι χρονοαποστάσεις των λεωφορείων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο δίκτυο λεωφορείων ήδη έχουν ενταχθεί 1.076 νέα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ στα επόμενα δύο χρόνια ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τα 1.700, με τον συνολικό ενεργό στόλο να ξεπερνά τα 2.000 οχήματα.

Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων καταρχήν σε 15 πρότυπες γραμμές, με στόχο ακόμη και τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή. Η βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου.

Στις 15 γραμμές με την υψηλότερη επιβατική κίνηση, οι χρονοαποστάσεις κινούνται στα 12 λεπτά περίπου κατά τις ώρες αιχμής, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2025.

Μείωση εισιτηριοδιαφυγής

Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026 εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι εισιτηρίων για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Συγκεκριμένα, ξεπέρασαν τους 3,48, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δύναμη των ελεγκτών, αλλά και τα επιβληθέντα πρόστιμα.

Μόνο τον Μάρτιο του 2026 οι έλεγχοι προσέγγισαν το ένα εκατομμύριο, αριθμός που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί.