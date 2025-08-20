Ηλεκτρονική διασταύρωση: Καθ’ οδόν τα πρόστιμα, μάστιγα η αδιαφορία για τεχνικό έλεγχο

Ιστορική στιγμή για την οδική ασφάλεια χαρακτήρισε την ενεργοποίηση του μηχανισμού των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, μιλώντας στους 4Τροχούς.

Τάξη σε ένα χάος δεκαετιών έχει μπει τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τον εντοπισμό των παράνομα κυκλοφορούντων ΙΧ, χάρη στην εφαρμογή του μηχανισμού των ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Το «κουμπί» για την έναρξη του πρώτου μεγάλου κύματος ηλεκτρονικών ελέγχων πατήθηκε στις αρχές Ιουνίου, οδηγώντας στον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών ΙΧ που κυκλοφορούσαν όχημα ανασφάλιστο ή με ανεξόφλητα Τέλη Κυκλοφορίας και τις επόμενες μέρες θα λάβουν τα προς εξόφληση «μπιλετάκια».

Κατά πληροφορίες, στις ηλεκτρονικές δαγκάνες πιάστηκαν περίπου 300.000 ανασφάλιστα οχήματα και 150.000 οχήματα δίχως εξοφλημένα Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ εντός του προσεχούς Οκτωβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το σαφάρι για όσα οχήματα δεν έχουν προσκομισθεί για τεχνικό έλεγχο.

Και αν τα απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας και τα ανασφάλιστα οχήματα, επιφέρουν πλήγμα στον οικονομικό προϋπολογισμό, τα οχήματα που δεν προσκομίζονται για τεχνικό έλεγχο υπονομεύουν την οδική ασφάλεια.

Πόσο μάλλον όταν ο αριθμός των οχημάτων που κινούνται χωρίς ΚΤΕΟ ίσως φτάνει τα 2,8 εκατ. όπως αναφέρει στους 4Τροχούς ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, ο οποίος χαρακτήρισε τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ιστορική στιγμή για την οδική ασφάλεια και τη χώρα.

«Χαιρετίζουμε αυτή την ενεργεία επειδή είναι ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και συγχαίρουμε τους συναρμόδιους υπουργούς και την ελληνική κυβέρνηση, αναμένοντας παράλληλα και άλλα αντίστοιχα μέτρα».

Όπως εξήγησε, μέχρι πρότινος ο εντοπισμός των εν λόγω παράνομα κυκλοφορούντων οχημάτων δεν ήταν εφικτός, μιας και τα δεδομένα για τα οχήματα ήταν κατακερματισμένα σε διάφορες βάσεις, χωρίς να υφίσταται διαλειτουργικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεδομένα για τα κυκλοφορούντα οχήματα διατηρούσαν τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, άλλα οι βασεις της ΑΑΔΕ, άλλα αυτά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ.ο.κ, με αποτέλεσμα να μην υπήρχε μια συνολική εικόνα. «Πλέον υφίσταται ένα κεντρικό σύστημα που φορτώνεται συνεχώς με νέα δεδομένα, δηλαδή μια κεντρική βάση που απορροφά στοιχεία από κάθε μητρώο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βήκας.

Κινητές βόμβες τα οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ

Αναφορικά με τους λόγους που οι πολλοί οδηγοί αρνούνται να επισκεφτούν κάποιο ΚΤΕΟ ο κ. Βήκας επισήμανε ότι βασική αιτία είναι οι βλάβες που φέρουν τα οχήματά τους, και επομένως γνωρίζουν ότι εφόσον τα προσκομίσουν για τεχνικό έλεγχο θα χρειαστεί να τις επιδιορθώσουν, κάτι που συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση. Αποφασίζουν, λοιπόν, να συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα οχήματά τους, θεωρώντας παράλληλα ότι ο μηχανισμός των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αποτελεί ένα παραμύθι.

«Όταν ο μηχανισμός των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων συζητιέται εδώ και 10 χρόνια χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή, είναι λογικό να δημιουργηθεί μια ανοσία στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι εκλάμβαναν τον συγκεκριμένο μηχανισμό ως ένα αφήγημα. Αυτό, βέβαια, το τελευταίο διάστημα άλλαξε και συγχαίρουμε την ελληνική κυβέρνηση».

Όπως είναι κατανοητό, η ύπαρξη ενός μοντέλου με σοβαρές μηχανικές βλάβες ή φθαρμένα ελαστικά συνιστά ωρολογιακή βόμβα για την οδική ασφάλεια, μιας και μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Βήκα, με δεδομένο ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων που δεν έχουν υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο προσεγγίζει ακόμα και τα 2,8 εκατ., και βασική αιτία αποφυγής του ΚΤΕΟ είναι η ύπαρξη υψηλού κόστους βλαβών, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα που μπορούν να προκαλέσουν ανά πάσα στιγμή δυσάρεστο οδικό συμβάν.

Απαραίτητη η άμεση προσκόμιση του οχήματος σε ΚΤΕΟ

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών ΚΤΕΟ συστήνει σε όσους οφείλουν να περάσουν άμεσα το όχημά τους από τεχνικό έλεγχο, να κλείσουν το ραντεβού τους το συντομότερο δυνατό.Αυτό διότι όταν ξεκινήσει η επιβολή των προστίμων προβλέπεται να προκληθεί συσσώρευση οχημάτων και αδυναμία εξυπηρέτησης όλων των οδηγών.

Τέλος εξηγεί, ότι όσο αναβάλλεται η συντήρηση του οχήματος, τόσο μεγαλώνουν οι βλάβες κάτι που σε βάθος χρόνου καθιστά μεγαλύτερο το κόστος επισκευής. «Δεν είναι, όμως, μόνο η επικινδυνότητα. Σε πολλές περιπτώσεις οι βλάβες συνεπάγονται αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία του οχήματος να γίνεται πιο ακριβή για τον ιδιοκτήτη του».