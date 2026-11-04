Ήρθε Ελλάδα το νέο Honda Prelude – Η τιμή του

Το εμβληματικό Honda Prelude επιστρέφει στην έκτη γενιά του, συνδυάζοντας σπορ σχεδίαση, προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης e:Hev και τεχνογνωσία από το Civic Type R.

25 χρόνια μετά την προηγούμενη γενιά, το νέο Honda Prelude επιστρέφει, συνδυάζοντας η διαχρονική κομψότητα ενός σπορ coupe με την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Honda, προσφέροντας μια νέα προσέγγιση στην οδηγική απόλαυση.

Η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από τη χάρη και την απλότητα των ανεμόπτερων, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «Unlimited Glide», που εκφράζει την επιδίωξη μιας ομαλής και απολαυστικής εμπειρίας οδήγησης. Οι καθαρές επιφάνειες, η χαμηλή σιλουέτα και οι προσεκτικά μελετημένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα και την οδική του συμπεριφορά.

Για την κίνηση φροντίζει το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης e:Hev, το οποίο συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 2,0 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία ιόντων λιθίου. Με ισχύ 184 ίππους και ροπή 315 Nm, προσφέρει άμεση απόκριση και επιτάχυνση στα 0-100 σε 8,2 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία του συστήματος εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής κίνησης και κίνησης μέσω του βενζινοκινητήρα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση, ενώ η αυτονομία αγγίζει τα 760 χλμ.

Θυμίζει Type R

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου, με τεχνογνωσία που προέρχεται από το Honda Civic Type R. Το προηγμένο πλαίσιο, το σύστημα διεύθυνσης και τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ έχουν εξελιχθεί ώστε να προσφέρουν άμεση απόκριση, ακρίβεια και υψηλά επίπεδα άνεσης. Παράλληλα, το ειδικά ρυθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα Agile Handling Assist (AHA) ενισχύει την ευελιξία και την ευστάθεια του οχήματος στις στροφές. Τα τέσσερα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης Comfort, GT, Sport και Individual επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες και τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Στο εσωτερικό, το Prelude διαθέτει μια προσεγμένη καμπίνα με έμφαση στην άνεση, την εργονομία και την ευκολία χρήσης. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών, οι προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και το premium ηχοσύστημα BOSE με οκτώ ηχεία συνθέτουν ένα σύγχρονο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Ξεχωρίζουν επίσης τα ειδικά διαμορφωμένα εμπρός καθίσματα, με ενισχυμένη πλευρική στήριξη για τον οδηγό και μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση για τον συνοδηγό.

Παρά τη σπορ σχεδίασή του, το Prelude διατηρεί υψηλά επίπεδα πρακτικότητας, χάρη στη μεγάλη πίσω πόρτα τύπου hatchback και τα αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, που επιτρέπουν τη διαμόρφωση χώρου αποσκευών έως 663 λτ. Τον εξοπλισμό συμπληρώνει η προηγμένη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Honda SENSING.

Τι είναι το Honda S+ Shift

Μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες του νέου Prelude είναι το Honda S+ Shift, ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου του υβριδικού συστήματος κίνησης, το οποίο εξελίχθηκε με στόχο να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Βασισμένο στην τεχνολογία Linear Shift Control της Honda, το Honda S+ Shift προσομοιώνει τη λειτουργία ενός κιβωτίου οκτώ σχέσεων, δημιουργώντας την αίσθηση διαδοχικών αλλαγών ταχυτήτων τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και κατά την επιβράδυνση. Ο ακριβής έλεγχος των στροφών του κινητήρα και της κινητήριας δύναμης συνδυάζεται με την άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας μια πιο συμμετοχική εμπειρία οδήγησης.

Η λειτουργία του βασίζεται σε δύο κύριες τεχνολογίες: το Step Shift Control, το οποίο αναπαράγει την αίσθηση διαδοχικών αλλαγών σχέσεων, και το Sports Adaptive Control, που προσαρμόζει την παροχή ισχύος και την επιλογή των εικονικών σχέσεων σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού και τις συνθήκες οδήγησης.

Παράλληλα, το Active Sound Control συγχρονίζει τον ήχο του κινητήρα με τις μεταβολές των στροφών του, ενισχύοντας την αίσθηση επιτάχυνσης. Παράλληλα, τα χειριστήρια αλλαγής σχέσεων στο τιμόνι επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέγει χειροκίνητα τις εικονικές σχέσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου και συμμετοχής. Όταν το Honda S+ Shift είναι απενεργοποιημένο, τα ίδια χειριστήρια χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της αναγεννητικής πέδησης.

Όσο για την τιμή της έκτης γενιάς του Prelude, στη χώρα μας ξεκινά από 53.700 ευρώ.