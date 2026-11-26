Εντυπωσιακή σχεδίαση με δυναμικό, χαμηλό και φαρδύ εμπρός μέρος που αναδεικνύει την παρουσία του αυτοκινήτου στον δρόμο, με σχεδιασμό που θυμίζει coupé, δυναμικό πίσω μέρος με χαρακτηριστικά GT και εμβληματική μάσκα.

Η C-Class αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο δημοφιλείς και εμπορικά επιτυχημένες σειρές μοντέλων της Mercedes-Benz, με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από διαρκή καινοτομία. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, η ολοκαίνουργια ηλεκτρική C-Class ήρθε πλέον και στη χώρα μας.

Η νέα ηλεκτρική C-Class ανεβάζει σε νέα επίπεδα την αίσθηση «Welcome home», συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα, εξαιρετική ηχομόνωση και ένα σύστημα κλιματισμού σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άμεση αίσθηση άνεσης και χαλάρωσης. Με αφορμή τα «140 χρόνια καινοτομίας», η Mercedes-Benz αναδεικνύει το πρωτοποριακό της πνεύμα και τη διαχρονική της προσήλωση στην προσφορά ουσιαστικού οφέλους στους πελάτες της.

Η ηλεκτρική μπερλίνα διατίθεται αρχικά στην έκδοση C 400 4MATIC electric, συνδυάζοντας τον πιο σπορ χαρακτήρα που είχε ποτέ μια C-Class με εξαιρετικές δυνατότητες για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Σχεδιασμένη για να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, η νέα C 400 4MATIC electric προσφέρει αυτονομία έως 762 χιλιόμετρα (WLTP). Χάρη στην τεχνολογία 800 volt και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC, σε μόλις 10 λεπτά μπορούν να ανακτηθούν έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Έτσι, η ηλεκτρική οδήγηση παραμένει άνετη και τα διαλείμματα για φόρτιση σύντομα, ακόμη και στα μεγάλα ταξίδια. Σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε μεγάλες αποστάσεις, η νέα ηλεκτρική C-Class μπορεί να καλύψει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα με μία μόνο σύντομη στάση φόρτισης – για παράδειγμα, τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη – Γύθειο (1.056 χιλιόμετρα).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις με πίσω κίνηση ή τετρακίνηση, καθώς και διαφορετικές επιλογές μπαταρίας. Ανάμεσά τους θα περιλαμβάνεται και μια πισωκίνητη έκδοση, με αναμενόμενη αυτονομία περίπου 800 χιλιομέτρων.

Άνεση και ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις

Η C 400 4MATIC electric συνδυάζει υψηλό επίπεδο άνεσης με άμεση απόκριση και ευελιξία στην οδήγηση. Η προαιρετική αερανάρτηση AIRMATIC εξομαλύνει τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και προσαρμόζει την απόσβεση ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης μειώνει τον κύκλο στροφής και προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στους χειρισμούς και ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες.

Με μέγιστη ισχύ 360 kW και ροπή 800 Nm, η δύναμη είναι άμεσα διαθέσιμη κάθε στιγμή, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης 4MATIC εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και ευστάθεια. Η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα των 210 km/h υπογραμμίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, χωρίς να περιορίζουν την αίσθηση ηρεμίας, σιγουριάς και υψηλής ποιότητας κύλισης.

Σχεδίαση: Εμβληματική παρουσία με σχεδίαση που θυμίζει coupé

Με τη σχεδίασή της, η πρώτη ηλεκτρική C-Class σεντάν εκφράζει έναν ξεχωριστό, έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερο δυναμισμό από κάθε οπτική γωνία. Οι χαρακτηριστικές σπορ αναλογίες της την κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμη. Το χαμηλό και επίπεδο εμπρός μέρος, που αποπνέει δυναμισμό στον δρόμο, σε συνδυασμό με την κομψή γραμμή της οροφής και το ρέον, στρογγυλεμένο πίσω μέρος, δημιουργούν μια σιλουέτα που θυμίζει coupé. Η εμβληματική μάσκα μπορεί, ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό, να συνοδεύεται από φωτεινά εφέ κατά το ξεκλείδωμα, το κλείδωμα ή τη φόρτιση του αυτοκινήτου.

Άνεση και πρακτικότητα: «Welcome home»

Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κλείνεις τις πόρτες και νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Αυτή είναι η αίσθηση που χαρακτηρίζει την C-Class εδώ και πολλές γενιές. Η νέα ηλεκτρική C-Class ανεβάζει αυτή την εμπειρία «Welcome home» σε νέα επίπεδα, συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα και προσεγμένη κατασκευή, εξαιρετική ηχομόνωση και ένα σύστημα κλιματισμού που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση από τα πρώτα κιόλας λεπτά μετά την επιβίβαση.

Η ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική επιτρέπει μια εντελώς νέα αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, προσφέροντας άνετους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Η πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση ενισχύεται από τον χώρο αποσκευών χωρητικότητας 470 λίτρων, καθώς και από τον πρόσθετο εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) χωρητικότητας 101 λίτρων. Παράλληλα, η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τους 1,8 τόνους.

Μια νέα, διευρυμένη εμπειρία χώρου και ψηφιακής τεχνολογίας

Η νέα οθόνη MBUX Hyperscreen υποδέχεται τους επιβάτες στο εσωτερικό της ηλεκτρικής C-Class. Με διαγώνιο 99,3 εκατοστά (39,1 ίντσες), αποτελεί τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της Mercedes-Benz, δημιουργώντας μια καθηλωτική ψηφιακή εμπειρία.

Με την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος Mercedes-Benz (MB.OS) και των Digital Extras, η ενημέρωση και ψυχαγωγία, αλλά και η ίδια η εμπειρία οδήγησης, γίνονται πιο έξυπνες, διαισθητικές και εξατομικευμένες. Το MB.OS συνδέει βασικούς τομείς λειτουργίας του οχήματος, από το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και τις λειτουργίες άνεσης έως τη φόρτιση και τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Παράλληλα, επιτρέπει τακτικές ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (over-the-air – OTA), μέσω του Mercedes-Benz Intelligent Cloud.

Ο εικονικός βοηθός MBUX Virtual Assistant υποστηρίζει την ακόμη πιο φυσική επικοινωνία με τον οδηγό, ενώ μέσω των Digital Extras, που μπορούν να ενεργοποιηθούν από το Mercedes-Benz Store ή την εφαρμογή, είναι δυνατή η προσθήκη λειτουργιών όπως υπηρεσίες ψυχαγωγίας, πλοήγησης, φόρτισης, καθώς και επιλεγμένων δυνατοτήτων του MB.DRIVE.

Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης για ασφαλέστερη και πιο άνετη οδήγηση και στάθμευση

Οι προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού συγκεντρώνονται στην ομπρέλα συστημάτων MB.DRIVE6. Πολλές από αυτές μπορούν να ενεργοποιηθούν, μέσω του Mercedes-Benz Store.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το DISTRONIC Distance Assist, για τη ρύθμιση της ταχύτητας και της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, ακόμη και σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης με συχνές στάσεις και εκκινήσεις (Stop & Go). Παράλληλα, το MB.DRIVE PARKING ASSIST6, 7 υποστηρίζει τον οδηγό κατά τη διαδικασία στάθμευσης και εξόδου από τη θέση στάθμευσης.

Τα προαιρετικά πακέτα προσθέτουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες άνεσης. Το MB.DRIVE Assist5, 6 συνδυάζει το DISTRONIC με το Steering Assist (σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης, επιπέδου υποβοήθησης SAE Level 2) και μπορεί να διευκολύνει τις αλλαγές λωρίδας σε δρόμους εκτός αστικού δικτύου. Επιπλέον, το προαιρετικό MB.DRIVE PARKING ASSIST 360 προσφέρει ακόμη πληρέστερη περιμετρική ορατότητα, χάρη στην κάμερα 360 μοιρών.

C 300 4MATIC electric: Μία ακόμα έκδοση της νέας ηλεκτρικής C-Class

Η νέα C 300 4MATIC electric έχει σχεδιαστεί για προσφέρει αυτονομία έως 690 χιλιόμετρα (WLTP). Η τεχνολογία 800 volt και η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου, με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 kWh, επιτρέπουν την ανάκτηση ενέργειας που αντιστοιχεί σε αυτονομία έως 290 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Η ταχεία φόρτιση DC είναι δυνατή σε σταθμούς φόρτισης 800 volt, με ισχύ έως 320 kW.

Το νέο σύστημα πέδησης One-Box βελτιστοποιεί την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτονομίας. Μπορεί να ανακτά ενέργεια ακόμη και όταν ενεργοποιείται το ABS ή κατά την οδήγηση σε παγωμένο οδόστρωμα. Ως αποτέλεσμα, έως και το 99% των επιβραδύνσεων πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση των συμβατικών φρένων. Η ισχύς ανάκτησης ενέργειας φτάνει έως τα 300 kW.

Υψηλή ευελιξία και εξαιρετική άνεση στην οδήγηση

Η νέα ηλεκτρική C-Class electric συνδυάζει υψηλά επίπεδα οδηγικής άνεσης με άμεση απόκριση. Με μέγιστη ισχύ 310 kW και ροπή 800 Nm, η C 300 4MATIC επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα.

Η προαιρετική αερανάρτηση AIRMATIC απορροφά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και προσαρμόζει την απόσβεση των κραδασμών ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης περιορίζει τον κύκλο στροφής και προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες. Το σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης 4MATIC ενισχύει την πρόσφυση και την οδηγική ευστάθεια. Ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της αυτονομίας.

Μια νέα εμπειρία χώρου και ψηφιακής τεχνολογίας: «Welcome home»

Η νέα ηλεκτρική C-Class electric ανεβάζει την αίσθηση «Welcome home» σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής, εξαιρετική ακουστική άνεση και ένα σύστημα κλιματισμού που δημιουργεί αίσθηση ευεξίας λίγο μετά την είσοδο στο αυτοκίνητο.

Τα νέα ηλεκτρικά καθίσματα υψηλών προδιαγραφών προσφέρουν λειτουργίες οσφυϊκής υποστήριξης, μασάζ και αερισμού, καθώς και ήχο 4D. Η αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου, σχεδιασμένη ειδικά για την ηλεκτρική κίνηση, επιτρέπει μια νέα αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, με γενναιόδωρη άνεση για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Η πρακτικότητα στην καθημερινότητα ενισχύεται από τον χώρο αποσκευών των 470 λίτρων, τον πρόσθετο εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk), χωρητικότητας 101 λίτρων, καθώς και από τη δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου έως 1,8 τόνων.

Η νέα οθόνη MBUX HYPERSCREEN, με διαγώνιο 99,3 εκατοστών (39,1 ιντσών), προσφέρει μια καθηλωτική ψηφιακή εμπειρία. Με την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) και των Digital Extras, η ενημέρωση και ψυχαγωγία, καθώς και η οδηγική εμπειρία, γίνονται ακόμη πιο έξυπνες, διαισθητικές και εξατομικευμένες. Ο εικονικός βοηθός MBUX υποστηρίζει έναν πιο φυσικό διάλογο με τον οδηγό. Η διαθέσιμη γκάμα ψυχαγωγίας περιλαμβάνει σήμερα περισσότερες από 40 εφαρμογές σε διάφορες κατηγορίες, όπως ήχο, βίντεο, gaming και άλλες υπηρεσίες.

Όσο για τις τιμές, η C 300 4MATIC ξεκινά στη χώρα μας από 67.900 ευρώ και η C 400 4MATIC από 72.500 ευρώ.