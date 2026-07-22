Ήρθε στην Ελλάδα ο βοηθός AI της Tesla – Σε ποια μοντέλα είναι διαθέσιμος

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης “Grok” της Tesla είναι πλέον διαθέσιμος και στην Ελλάδα, μέσω της νέας δωρεάν ενημέρωσης λογισμικού για τα επιλέξιμα μοντέλα της εταιρείας.

Στην υπηρεσία των κατόχων μοντέλων Tesla τίθεται από σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου ο ψηφιακός βοηθός AI “Gork”. Περιλαμβάνεται στην έκδοση λογισμικού 2026.2.6, Tesla’s Summer Release, η οποία έχει αρχίσει να διατίθεται στα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις – δωρεάν.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το Grok είναι μια προηγμένη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από την xAI, σχεδιασμένη για να παρέχει ακριβείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: φυσική, μαθηματικά, βιολογία, φιλοσοφία, ιστορία και πολλά άλλα.

Μπορεί να εκκινεί εντολές πλοήγησης κατόπιν αιτήματος του οδηγού: μπορεί να ορίσει έναν προορισμό, να προσαρμόζει διαδρομές εν κινήσει ή να ανακαλύπτει σημεία ενδιαφέροντος.

Also, Grok now available in all of Europe https://t.co/bR9yV7V0Dq — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) July 21, 2026

Εκτός από την πλοήγηση, το Grok επιτρέπει στους οδηγούς να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις, να αναζητούν τα αγαπημένα τους τραγούδια ή podcasts με αναζήτηση μέσων και να ρυθμίζουν τον κλιματισμό του οχήματος, όλα χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Είναι επίσης σε θέση να ανατρέχει στο Εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος, παρέχοντας τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την ιδανική χρήση, τις συμβουλές συντήρησης και την ερμηνεία των ειδοποιήσεων του ταμπλό.

Το Grok είναι διαθέσιμο από το τιμόνι και την οθόνη αφής του οχήματος Tesla, με προσωπικότητα που μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής:

Στις συνήθεις λειτουργίες του Grok: Βοηθός, Καθηγητής γλώσσας, Θεραπευτής, Αφηγητής, Διαλογισμός, Doc, Συνωμοσία

Σε ειδικές λειτουργίες για παιδιά: Ώρα για παιδικές ιστορίες, Παιχνίδι Trivia για παιδιά

Σε λειτουργίες NSFW (μόνο για 18+): Παράφρων, Σέξι, Παρακίνηση, Ρομαντικός, Εριστικός

Ο βοηθός μπορεί επίσης να εξατομικευτεί υποδυόμενος διαφορετικούς ρόλους με φωνές που μπορείτε να επιλέξετε:

Ara – Ζωηρή γυναικεία

Eve – Καθησυχαστική γυναικεία

Leo – Ανδρική με βρετανική προφορά

Rex – Ψύχραιμη ανδρική

Sal – Ήρεμη ανδρική

«Με τη δυνατότητα προσαρμογής της προσωπικότητας του βοηθού AI ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, όλοι οι επιβάτες μπορούν να μετατρέψουν τον χρόνο ταξιδιού σε ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για μάθηση, ψυχαγωγία ή πιο αποτελεσματική πλοήγηση στον προορισμό τους. Διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών, το Grok παρέχει ομαλή, ανθρώπινη ροή συνομιλίας και φυσική διατύπωση», εξηγεί η Tesla.

Το Grok είναι διαθέσιμο σε επιλέξιμα Model S, Model 3, Model X και Model Y. Για να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν το Grok, οι κάτοχοι πρέπει να διαθέτουν συνδρομή για Premium συνδεσιμότητα ή μια σταθερή σύνδεση Wi-Fi. Οι συνομιλίες είναι ανώνυμες για την Tesla και δεν συσχετίζονται με το όχημα, διασφαλίζοντας το απόρρητο του κατόχου.

Η Tesla θα συνεχίσει να υλοποιεί πληρέστερη ενσωμάτωση και νέες δυνατότητες στο μέλλον—μέσω δωρεάν ενημερώσεων λογισμικού over-the-air—βελτιώνοντας συνεχώς τον παγκόσμιο στόλο της και βελτιώνοντας την εμπειρία του κατόχου με την πάροδο του χρόνου.

Το Grok περιλαμβάνεται ως μέρος μιας ευρύτερης ενημέρωσης λογισμικού – Summer Release (περισσότερες λεπτομέρειες προσφέρονται εδώ)

Στην Ελλάδα, το Model 3 διατίθεται από 37.970 ευρώ, ενώ το Model Y προσφέρεται από 38.980 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Tesla Bonus ύψους 2.990 ευρώ.