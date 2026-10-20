Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Volkswagen ID.Polo – Δείτε όλες τις τιμές με επιδότηση

Η νέα γενιά του Polo βρίσκεται σε όλες τις εκθέσεις Volkswagen, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική από ποτέ. Τι εξοπλισμό έχει όμως το αυτοκίνητο και πόσο πωλείται;

Το νέο ID. Polo, το αμιγώς ηλεκτρικό compact της Volkswagen βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους αγοραστές να το γνωρίσουν από κοντά.

Με μήκος 4.053 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ., το γερμανικό αυτοκίνητο αξιοποιεί τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ για να προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα — αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης — και επεκτείνεται στα 1.240 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Έτσι, πίσω από τις compact εξωτερικές του διαστάσεις κρύβεται ένα αυτοκίνητο με ουσιαστικές δυνατότητες, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης όσο και στις ανάγκες ενός ταξιδιού ή μιας οικογενειακής απόδρασης.

Η γκάμα συνδυάζει τις εκδόσεις 116 και 135 PS με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ οι εκδόσεις 211 PS διαθέτουν μπαταρία 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 454 χλμ. κατά WLTP, με τη μεγαλύτερη μπαταρία να υποστηρίζει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC.

Εξοπλισμός και τιμές

Περνώντας στον εξοπλισμό, το ID. Polo φέρει ένα πλούσιο πακέτο από τη βασική κιόλας έκδοση Trend. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: αυτόματο κλιματισμό Climatronic, ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit 10,2 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών και δύο εμπρός θύρες USB-C ισχύος έως 60 W. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης προβολείς LED με Light Assist και σύστημα Side Assist, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Για τις εκδόσεις λανσαρίσματος Life και Style, η Volkswagen ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας του νέου ID. Polo, προσφέροντας επιπλέον εξοπλισμό χωρίς πρόσθετη χρέωση, αποκλειστικά για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Στην έκδοση λανσαρίσματος Life περιλαμβάνονται σκούρα θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ, αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 2 ζωνών, σύστημα πλοήγησης Innovision Pro, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Τέλος, η Style φέρει αποσπώμενο κοτσαδόρο με δυνατότητα κλειδώματος, πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία massage, οσφυϊκή υποστήριξη μέσης του οδηγού και λειτουργία μνήμης. Παράλληλα, το πακέτο IQ.DRIVE Plus, με Area View, κάμερα οπισθοπορείας, Travel Assist με Emergency Assist, Pre-Crash και Park Assist Plus, αναδεικνύει τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Όσο για τις τιμές, ξεκινούν από 24.990 ευρώ, που με την επιδότηση των 3.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», μειώνεται στα 21.990 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές (με επιδότηση):

ID. Polo Trend 116 PS: 21.990 €

ID. Polo Life 116PS: 24.990 €

ID. Polo Life 135 PS: 25.990 €

ID. Polo Life 211 PS: 30.590 €

ID. Polo Style 211 PS: 33.990 €