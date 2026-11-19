Είναι η ναυαρχίδα της Zeekr, ανήκει στα μεγάλα premium SUV, έχει επιβλητική εμφάνιση, έξι θέσεις, σύστημα EREV για μεγάλη αυτονομία και εντυπωσιακές προδιαγραφές.

Το πιο εντυπωσιακό, πολυτελές και άνετο μοντέλο της Zeekr μόλις έφτασε Ελλάδα. Το κινεζικό SUV διαθέτει μια σειρά εντυπωσιακών συστημάτων και τεχνολογιών, που ξεπερνούν ακόμη και αυτά των ευρωπαϊκών προστάσεων.

Όπως υποστηρίζει η κινεζική μάρκα, το Zeekr 9X εκφράζει το όραμα της μάρκας για τη σύγχρονη πολυτέλεια. Το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και έχει εμπνευστεί από τον κόσμο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Έχει μήκος 5.239 χλστ., πλάτος 2.029 χλστ. και μεταξόνιο 3.169 χλστ., με την φαρδιά, όρθια μάσκα με τις κατακόρυφες γρίλιες, τα σατινέ χρώμιο στην πίσω κολόνα D και τους προβολείς LED Intelligent Projection Headlights, με ανάλυση 1,3 εκατομμυρίων pixel, να κάνουν το 9X αναγνωρίσιμο ακόμη και όταν είναι σταθμευμένο.

Στην έκδοση Ultra AWD, η μάσκα σε σατινέ χρώμιο συνδυάζεται με ζάντες Galaxy 22 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθενται ζάντες Monoblock ίδιας διάστασης. Για μια πιο έντονη εμφάνιση, το προαιρετικό Black Pack, σε συνδυασμό με το χρώμα Onyx Black, προσθέτει γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες στη μάσκα, στην πίσω κολόνα και σε επιλεγμένες εξωτερικές λεπτομέρειες.

Businnes Class καμπίνα

Περνώντασ στο εσωτερικά, το φυσικό ξύλο Nordic Wood και οι επενδύσεις από δέρμα Nappa, δίνουν μια αίσθηση πολυτέλειας. Η πανοραμική ηλιοροφή με ανοιγόμενο εμπρός τμήμα ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ ο περιστροφικός κρυστάλλινος επιλογέας στην κεντρική κονσόλα, δίνει την εικόνα πολύτιμου κοσμήματος.

Ο ρυθμιζόμενος ατμοσφαιρικός φωτισμός, με παλέτα 16,8 εκατομμυρίων αποχρώσεων, αναδεικνύει τις επιφάνειες και επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Στο ταμπλό, οι δύο οθόνες OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3,5K με επεξεργαστές Snapdragon 8295, εντάσσονται σε διάταξη δύο επιπέδων που διαχωρίζει τις πληροφορίες οδήγησης από τις ρυθμίσεις κλιματισμού.

Η διαμόρφωση 2+2+2 διαθέτει στη δεύτερη σειρά δύο ανεξάρτητα καθίσματα Co-Pilot με ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, μνήμη και ηλεκτρικά στηρίγματα ποδιών. Στο δεξί κάθισμα, η λειτουργία ανάπαυσης επεκτείνει το στήριγμα ποδιών για ακόμα πιο χαλαρή θέση στο ταξίδι. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και μνήμη, ενώ και οι δύο πρώτες σειρές προσφέρουν θέρμανση, εξαερισμό και μασάζ.

Μεταξύ των καθισμάτων της δεύτερης σειράς βρίσκεται συρόμενο ψυγείο 8,6 λίτρων που ψύχει ή θερμαίνει, με ρύθμιση από −6 °C έως +50 °C. Οι πίσω επιβάτες του Zeekr 9X διαθέτουν επίσης τη δική τους αποσπώμενη οθόνη 6,3 ιντσών Flexible Magic Control, η οποία τους επιτρέπει να ελέγχουν άμεσα κάθε στοιχείο του προσωπικού τους περιβάλλοντος – από τον φωτισμό και τον κλιματισμό έως τις λειτουργίες 4D που συνδέονται με την ψυχαγωγία.

Οι Κινέζοι ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Πάνω από τη διάταξη των καθισμάτων, σε στιλ «θεατρικής αίθουσας», βρίσκεται μια οθόνη 17 ιντσών 3K OLED, διακριτικά ενσωματωμένη στην οροφή από μικροΐνες σουέτ. Με ένα απλό άγγιγμα, η οθόνη ενεργοποιείται και αναπτύσσεται ομαλά, μετακινούμενη έως και 88 εκ. προς τα εμπρός ώστε να εξασφαλίζεται η ιδανική απόσταση θέασης και η μέγιστη άνεση.

Η δεύτερη σειρά μετακινείται ηλεκτρικά για ευκολότερη πρόσβαση στις δύο πίσω θέσεις, ενώ το πορτμπαγκάζ έχει όγκο από 677 έως 2.148 λίτρα.

Δύναμη, επιδόσεις και αυτονομία

Το 9X φέρει ένα ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας (Extended Range EV – EREV), συνδυάζοντας δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων. Ο κινητήρας βενζίνης λειτουργεί ως γεννήτρια, με το όλο σύνολο να αποδίδει 897 PS και μέγιστη ροπή 935 Nm.

Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τύπου NMC (νικελίου, μαγγανίου, κοβαλτίου) και έχει μεικτή χωρητικότητα 55,1 kWh, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία 180 χλμ., τηνν στιγμή που η συνολική αγγίζει τα 750 χλμ. Παρά τον όγκο του, το κινεζικό SUV επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτ. και η ψηφιακή βελόνα του κοντέρ σταματά στα 240 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση με φορτισμένη μπαταρία ανέρχεται γύρω στα 2 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται στα 45 γρ/χλμ.

Χάρη στην αρχιτεκτονική 900 V και την υποστήριξη ταχυφόρτισης έως 330 kW, το Zeekr μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε περίπου 9,5 λεπτά. Με κατάλληλο wallbox ή δημόσιο σημείο AC που παρέχει 11 kW, η φόρτιση από 10% έως 100% διαρκεί περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά.

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Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του το σύστημα οδήγησης 3+7 Drive Mode, με τρία προφίλ (Comfort, Economy, Sport) για την καθημερινή οδήγηση και επτά λειτουργίες ειδικά προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εδάφη και συνθήκες (γρασίδι, ελαφρύ ή βαρύ χιόνι, λάσπη, άμμος, πέτρες ή πολύ ανώμαλο έδαφος).

Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με αερανάρτηση διπλού θαλάμου και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ δύο βαλβίδων (CDC) και τα εμπρός δισκόφρενα διαθέτουν δαγκάνες έξι εμβόλων.

Από πλευράς συστημάτων, ενσωματώνει τα πάντα. Από προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης και αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, έως προσαρμοζόμενο cruise control, το Intelligent Self-Parking System για αυτόματους ελιγμούς στάθμευσης και το Trailer Sway Mitigation για ρυμούλκηση.

Στην οροφή υπάρχει LiDAR με επεξεργαστή NVIDIA DRIVE Thor για να χαρτογραφεί το περιβάλλον του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που το Digital Chassis αναγνωρίζει αυτόματα τις συνθήκες οδήγησης και επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα. Αυτό που ξεχωρίζει ωστόσο, ειναι το Run-Flat Driving, το οποίο διατηρεί την ευστάθεια του οχήματος ακόμη και στα 120 χλμ/ώρα σε βρεγμένο οδόστρωμα, με ταυτόχρονο κλατάρισμα δύο ελαστικών της ίδιας πλευράς.

Η τιμή στην Ελλάδα και οι παραδόσεις

Στην Ελλάδα το Zeekr 9X διατίθεται στην έκδοση Ultra AWD 6-seater. Η βασική διαμόρφωση συνδυάζει εξωτερικό χρώμα Crystal White, εσωτερικό Charcoal Black με δέρμα Nappa και επιμέρους στοιχεία PVC, ζάντες Galaxy 22 ιντσών και φινίρισμα σατινέ χρωμίου στη μάσκα και στην πίσω κολόνα.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 120.000 ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τον Ιανουάριο του 2027. Το αυτοκίνητο συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., με δυνατότητα επέκτασης έως τα 10 έτη ή 200.000 χλμ., υπό την προϋπόθεση τήρησης του προγράμματος συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Zeekr.