Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 24 Μαΐου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026» την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 10.00΄ έως 20.00΄, στον κόμβο Ακροπόλεως θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026».

Οι ίδιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά τις ώρες 15.00΄ έως 20.00 και στην οδό Ροβέρτου Γκάλι στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.