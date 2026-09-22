Δοκιμάζουμε το υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H

Με την αφορμή του εμπλουτισμού της γκάμας της Jaecoo στην ελληνική αγορά, δοκιμάζουμε τον βενιαμίν της οικογένειας, το Jaecοo 5 SHS-H.

Καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές αυξάνονται και πληθύνονται με καταιγιστικό ρυθμό, καλό είναι να θυμίσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με την γκάμα αυτού του δυνατού παίκτη της εγχώριας αγοράς.

Οι μάρκες Omoda και Jaecoo ανήκουν στον όμιλο της Chery. Σε εγχώριο επίπεδο, η Chery εκπροσωπείται από την Σπανός ΑΕ, όταν το εν λόγω δίδυμο αντιπροσωπεύεται από την O&J Automotive, αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς των Mercedes-Benz και Smart.

Η παρούσα περίοδος είναι αρκετά ευνοϊκή, σε ότι αφορά στην εμπορική παρουσία των Omoda και Jaecoo, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Μάλιστα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς το λανσάρισμα των νέων εκδόσεων, επιτρέπει στην Jaecoo να έχει στην διάθεσή της περισσότερα εμπορικά όπλα που εμπλουτίζουν την γκάμα της, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα αγοραστών..

Οι δύο εταιρείες ακολουθούν μία ταυτόσημη λογική ονοματοδοσίας με νούμερα, που παραπέμπει σε εκείνη της μητρικής εταιρείας. Tα Jaecoo 5 και 7 , από πλευράς διαστάσεων τοποθετούνται αντίστοιχα στις κατηγορίες C- και C, ενώ ανάμεσά τους έρχεται να χωθεί σφήνα το αδελφό Omoda 5.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Omoda 9, ενώ άμεσα πρόκειται να κάνει την εμφάνιση του στην χώρα μας, το μεγάλο τετρακίνητο plug in Jaecco 8. Στο άλλο άκρο θα βρεθεί το Omoda 4, το οποίο θα είναι ένα μοντέλο που θα τοποθετηθεί στο ανώτερο τμήμα της κατηγορίας των B SUV, ενώ το αντίστοιχο μοντέλο της Jaecoo αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028.

Υπάρχουν δύο βασικά υβριδικά συστήματα κίνησης, πέρα από το αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο που τοποθετείται στα 5αρια των Omoda και Jaecoo. Το αυτοφορτιζόμενο σύστημα SHS-H και το SHS-P, την επαναφορτιζόμενη δηλαδή εκδοχή, με μεγαλύτερη μπαταρία. Μία ισχυρότερη παραλλαγή του τελευταίου, με έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα και τετρακίνηση τοποθετείται στα πολύ μεγάλα μοντέλα του ομίλου. Σε καμία περίπτωση πάντως, δεν αναπολούμε τις συμβατικές θερμικές εκδόσεις, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με αυτό το σύγχρονο υβριδικό τοπίο που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά.

Αντίθετα, καλωσορίζουμε τις αυτοφορτιζόμενες υβριδικές εκδόσεις (SHS-H) των Jaecoo 5 και 7, που μαζί με την ηλεκτρική παραλλαγή του Jaecoo 5, οι οποίες λανσαρίστηκαν επίσημα στην εγχώρια αγορά, ενδυναμώνoυν το εμπορικό προφίλ της εταιρείας.

Η σχεδίαση

Την στιγμή που το αδελφό Omoda 5 εστιάζει σε μία εξωστρεφή σχεδίαση με πολύ δυναμικές γραμμές, το Jaecoo 5 ακολουθεί ηπιότερους τόνους, στα πρότυπα του μεγαλύτερου 7 και πάντα μέσα σε ένα έντονα «βρετανικό» πλαίσιο επιρροών, καθώς δεν είναι λίγα τα στοιχεία που παραπέμπουν σε Range Rover.

Δεν είναι πάντως διόλου δύσκολο να μπερδέψεις το 5 με το 7, μιας και τα 120 χλστ. στην διαφορά του μήκους (4.380 χλστ. και 4.500 χλστ. αντίστοιχα) δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά λόγω της επιβλητικής εικόνας, που καθορίζεται από την τετραγωνισμένη μάσκα με τις κάθετες ραβδώσεις και τα λεπτά φωτιστικά σώματα.

Η κυριότερη διαφορά εντοπίζεται στον προφυλακτήρα, όπου στο 5 η μακρόστενη εισαγωγή χαμηλά καταλήγει σε δύο όρθια στοιχεία στα άκρα. Αντίστοιχη πηγή διαφοροποίησης αποτελεί και ο πίσω προφυλακτήρας, καθώς εδώ απουσιάζουν τα φουσκώματα στα πίσω φτερά και ο ευμεγέθης διαχύτης του 7.

Παρόμοια είναι η λογική και στην σχεδίαση του εσωτερικού, αν και μπορεί κάποιος να εντοπίσει τις διαφορές. Στο 5, μία λεπτή μπάρα σκουρόχρωμης λάκας διατρέχει ολόκληρο το πλάτος του ταμπλό, ενσωματώνοντας την μικρή οθόνη των 8,88 ιντσών του πίνακα οργάνων εμπρός από τον οδηγό.

Η κεντρική οθόνη των 13,2 ιντσών έχει και εδώ κάθετο προσανατολισμό, δείχνοντας σαν να αποτελεί συνέχεια της κεντρικής κονσόλας, που φιλοξενεί το υποβραχιόνιο, τις δύο ποτηροθήκες και τις βάσεις για δύο τηλέφωνα (η ασύρματη φόρτιση προσφέρεται στην πλουσιότερη έκδοση).

Η συναρμογή και τα υλικά (παρά τα σκληρά στην αφή πλαστικά που καλύπτουν το επάνω μέρος του ταμπλό) υπερτερούν του επιπέδου τιμής, αλλά καθώς εδώ έχουμε να κάνουμε με την αρχική έκδοση select, δεν υπάρχουν οι πολυτέλειες στις οποίες μας έχουν κακομάθει οι Κινέζοι.

Για αυτές, υπάρχει η πλουσιότερη έκδοση Exclusive, που περιλαμβάνει δερμάτινες επενδύσεις, ηλεκτρικά και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, προηγμένο ηχοσύστημα της Sony, περιμετρική κάμερα θέασης, μεγάλη σταθερή ηλιοροφή και ηλεκτρική πόρτα αποσκευών.

Καμία έκπτωση πάντως δεν έχει γίνει στα συστήματα υποβοήθησης, τα οποία περιλαμβάνονται όλα στον στάνταρ εξοπλισμό, κάτι που ισχύει και στο πακέτο αερόσακων στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ακόμα και κεντρικός, μεταξύ των εμπρός καθισμάτων. Θα θέλαμε όμως πιο εύχρηστη λογική παραμετροποίησης, των συστημάτων υποβοήθησης, αφού είναι δώρο άδωρον η προσθήκη shortcuts στο μενού συντομεύσεων.

Ο έλεγχος των περισσότερων λειτουργιών γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης, αφού μόνο τρείς φυσικοί διακόπτες βρίσκονται στην βάση της οθόνης. Τουλάχιστον υπάρχουν ξεχωριστά χειριστήρια για τα φώτα, τους καθρέπτες και τους υαλοκαθαριστήρες.

Το σύστημα πολυμέσων διαθέτει Apple Car Play και Android Auto, χωρίς όμως εφαρμογές Google που βρίσκεις σε Ευρωπαίους ανταγωνιστές, ενώ θα θέλαμε και μία χειροκίνητη επιλογή εύρεσης σταθμών στο ραδιόφωνο.

Απόλυτα ικανοποιημένος θα μείνει κανείς στο θέμα των χώρων. Το δάπεδο πίσω, έχει πολύ ομαλή διαμόρφωση και υπάρχουν αρκετά περιθώρια για την φιλοξενία ακόμα και τριών επιβατών κανονικού αναστήματος. Η έδρα του καθίσματος όμως είναι σχετικά χαμηλά, ενώ δεν υπάρχει ανακλινόμενο κεντρικό υποβραχιόνιο.

Η πλάτη του καθίσματος διαιρείται σε αναλογία 60/40, αυξάνοντας έτσι τον χώρο αποσκευών των 410 λτ., στα 1.180 λτ. Κάτω από το δάπεδό του, υπάρχει ένας χώρος διαμορφωμένος με αφρολέξ, που καμουφλάρει την κεντρικά τοποθετημένη 12V μπαταρία. Φυσικά αυτό αποκλείει την όποια πιθανότητα τοποθέτησης μιας ρεζέρβας (κάτι που έτσι και αλλιώς αποτελεί καθιερωμένη πρακτική πια), ενώ θα μπορούσε να υπάρχει ένα καλύτερο κιτ επισκευής ελαστικού.

Το υβριδικό σύστημα SHS-H του Jaecoo 5

Το υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H αξιοποιεί το εξελιγμένο σύστημα Super Hybrid System, το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες (κίνησης και γεννήτρια), μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων DHT.

Να θυμίσουμε εδώ την βασική διαφορά φιλοσοφίας σε σχέση με τα αντίστοιχα υβριδικά συστήματα των Toyota και Hyundai, των οποίων το ηλεκτρικό μοτέρ είναι μικρότερο και λειτουργεί υποστηρικτικά στην βασική πηγή κίνησης που είναι ο θερμικός κινητήρας.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως το πολύ δυνατό μοτέρ των 204 ίππων έχει πάντα τον πρώτο λόγο, με τον βενζινοκινητήρα κατά βάση να κινεί την γεννήτρια φόρτισης, βοηθώντας στην κίνηση των τροχών μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις ενός μεσαίου φάσματος ταχυτήτων. Έτσι, η συνδυαστική απόδοση αυξάνεται ελαφρά, φτάνοντας τους 224 ίππους και τα 295 Nm ροπής.

Η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 175 χλμ./ώρα, ενώ για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 7,9 δλ. Στην πράξη όμως, το Jaecoo 5 των 1.536 κιλών δείχνει ακόμα πιο σβέλτο στις ρεπρίζ, καθώς δεν χάνεται χρόνος σε κάποια αλλαγή σχέσης, με το ηλεκτρομοτέρ να ανταποκρίνεται αστραπιαία.

Το σύστημα φροντίζει για την διαρκή παροχή ενέργειας στην μπαταρία, διατηρώντας πάντοτε ένα ελάχιστο επίπεδο φόρτισης, γύρω στο 20%. Καθοριστική είναι επίσης η συμβολή της αναγεννητικής πέδησης, η οποία ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα έντασης, όπου η ισχυρότερη βαθμίδα είναι κάπως απότομη στην λειτουργία της.

Η άμεσα διαθέσιμη – και σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας-, υψηλή ροπή του ηλεκτροκινητήρα, επιτρέπει την υιοθέτηση ενός κιβωτίου μονής σχέσης, αντί για τις διατάξεις με περισσότερα γρανάζια που συναντάμε σε μοντέλα του ανταγωνισμού. Έτσι χωρίς να θυσιάζεται η αμεσότητα στην απόκριση, ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται αλλαγές σχέσεων, απολαμβάνοντας μία ομοιόμορφη και απρόσκοπτη συνέχεια στην μετάδοση της κίνησης.

Η συνολικά πολιτισμένη λειτουργία του συστήματος ενισχύεται και από το γεγονός, ότι ο θερμικός κινητήρας δεν κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του σε ηχητικό επίπεδο, με έντονα μουγκρητά και απότομες αυξήσεις στις στροφές λειτουργίας, να απουσιάζουν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός υβριδικού συστήματος είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και πως αυτή τελικά μεταφράζεται σε κατανάλωση καυσίμου. Εδώ, παρά τις κολακευτικές ενδείξεις του υπολογιστή ταξιδιού (που είναι αρκετά ευμετάβλητες καθώς αφορούν στα τελευταία 50 χλμ.), οι διαφορές σε σχέση με τον (αντίστοιχο) ανταγωνισμό τελικά είναι μικρές.

Θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του κατασκευαστή, με την μέση τιμή που καταγράψαμε να βρίσκεται στα 5,4 λτ./100 χλμ., ενώ σε ήπιες αστικές συνθήκες ο υπολογιστής δείχνει τιμές ακόμα και κάτω από 4 λτ./100 χλμ. Όπως είναι φυσιολογικό στον ανοικτό δρόμο η κατανάλωση αυξάνεται, ξεπερνώντας τα 6 λτ./100 χλμ. ή και τα 7 λτ./100 χλμ., με ταχύτητες 110 ή 130 χλμ./ώρα αντίστοιχα.

Στον δρόμο το μικρό Jaecoo δεν διαφοροποιείται από την επικρατούσα κινεζική φιλοσοφία, που ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος στον τομέα της αγχολυτικής κύλισης. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, οι μαλακές ρυθμίσεις και το 55αρη προφίλ των ελαστικών, διατηρούν τα προσχήματα στον τομέα της άνεσης και της απορρόφησης των κακοτεχνιών του οδοστρώματος. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι δεν έγιναν εκπτώσεις στα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης, μιας και το αυτοκίνητο της δοκιμής μας φορούσε Continental EcoContact.

Έτσι, το ταξίδι κυλάει απροβλημάτιστα με λογικές ταχύτητες και μόνο εάν αποφασίσεις να πιέσεις περισσότερο, θα διαπιστώσεις ότι η ανάρτηση δεν έχει το «βάθος» (σε ότι αφορά την αίσθηση και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεων) καταξιωμένων Ευρωπαίων και όχι μόνο, ανταγωνιστών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το τιμόνι, το οποίο είναι ελαφρύ στην καθημερινή χρήση, χωρίς η σπορ ρύθμιση που μπορεί να επιλέξει ο οδηγός, να προσφέρει κάτι παραπάνω σε αίσθηση και ακρίβεια γύρω από την θέση της ευθείας. Τα φρένα παρά την μαλακή αίσθηση του πεντάλ, είναι αποτελεσματικά και αρκούντως γραμμικά στην εναλλαγή μεταξύ υβριδικής (ανάκτηση) και συμβατικής λειτουργίας.

Εντείνοντας τον ανταγωνισμό

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό που διαμορφώνεται στην βάση της κατηγορίας C, το Jaecοo 5 δείχνει ότι όχι απλώς μπορεί να σταθεί, αλλά έχει τα φόντα να ξεχωρίσει. Το κόμπακτ μέγεθος, η επιβλητική εμφάνιση, η καλή εκμετάλλευση χώρων και το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα, καλύπτουν με επιτυχία τις ανάγκες του υποψήφιου αγοραστή.

Το κόστος ξεκινάει από τα 26.200 ευρώ για την αρχική έκδοση select (συμπεριλαμβάνεται προωθητική ενέργεια 700 ευρώ), η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό ανταγωνισμό από το αντίστοιχο Omoda 5, ενώ η πλουσιότερη έκδοση exclusive των 29.800 ευρώ, πλησιάζει το αρχικό κόστος αντίστοιχου Jaecoo 7, αλλά και plug in υβριδικών υλοποιήσεων ορισμένων Κινέζων ανταγωνιστών. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση των 7 ετών ή 150.000 χλμ. που συνοδεύεται από 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία που προσφέρει η Jaecoo λειτουργεί υποστηρικτικά.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι η ηλεκτρική παραλλαγή του Jaecoo 5 (211 ίπποι με μπαταρία 61 kWh) ξεκινάει από τα 28.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης και του προωθητικού προγράμματος.

Jaecoo 5 SHS-H

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, τούρμπο β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 215 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 204 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 224 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 295 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.380×1.860×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.620 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 410-1.180 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.536 κιλά

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 51 λτ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,4 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 120 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: από 26.200 ευρώ