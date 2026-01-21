Κακοκαιρία: Βρέχει καταρρακτωδώς στην Αττική – Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των οδηγών λόγω της κακοκαιρίας στο Λεκανοπέδιο.

Καταρρακτωδώς βρέχει τις τελευταίες ώρες στην Αττική, με την κακοκαιρία να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι βροχοπτώσεις είναι έντονες τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, πολλοί εκ των οποίων έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας:

1) στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου

2) στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της ακτής Mουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά και

3) στη συμβολή των Λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας της καθίζησης του οδοστρώματος, έκλεισε και η οδός Ειρήνης στη Νέα Μάκρη, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Από τα έντονα φαινόμενα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα.

Πηγή: Kathimerini.gr / Πηγή φωτ. INTIME