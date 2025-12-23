Κάμερες στα φανάρια – Πότε το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς με τον νέο ΚΟΚ στους οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, θέτοντας σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Θέση στους δρόμους της Αττικής έχουν αρχίσει να παίρνουν οι πρώτες εκ των συνολικά 388 καμερών για τον εντοπισμό παραβάσεων ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, πριν από λίγες ημέρες εγκαταστάθηκαν οι πρώτες συσκευές σε έξι σηματοδοτικές εγκαστάσεις – τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν και άλλες κάμερες, ενώ το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Οι κάμερες μπορούν να διακρίνουν πότε ο οδηγός παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, ενώ στο σχετικό υλικό θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Άρθρο 9 «Φωτεινή σηματοδότηση), η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται σε 1.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 180 ημέρες.

Εφόσον ο οδηγός διαπράξει την ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, τότε το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα για ένα έτος.