Καταδίωξη στην Αττική: Συνελήφθη 17χρονος οδηγός κλεμμένου οχήματος

Πριν τη σύλληψη το όχημα προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια στην πρόσοψη καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Χειροπέδες σε 17χρονο οδηγό κλεμμένου οχήματος πέρασαν βραδινές ώρες του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, ύστερα από καταδίωξη, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης/ Γ.Α.Δ.Α., στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα, το οποίο είχε κλαπεί προ λίγων ημερών από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, μέχρις ότου το όχημα προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια στην πρόσοψη καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο 17χρονος οδηγός, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και οι σχετικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.