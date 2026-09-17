Κατασκευάζεται γέφυρα στον ποταμό Λουδία – Πόσο θα κοστίσει

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται στο τέλος του 2029.

Την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε με την υπογραφή της σχετικής απόφασης η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται στο τέλος του 2029.

Σε δηλώσεις της, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία είναι μία από τις υποδομές που αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας, δεδομένων των ζητημάτων που υπάρχουν με την απαρχαιωμένη γέφυρα σύνδεσης στην περιοχή.

«Η υφιστάμενη γέφυρα έχει αποδείξει πολλάκις την ανεπάρκειά της και ως Περιφέρεια υλοποιήσαμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διασφαλίσαμε την αναγκαία χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, για να εφαρμόσουμε τη βέλτιστη λύση για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των αγροτών και των άλλων επαγγελματιών και των διερχόμενων, αλλά κυρίως για την οδική ασφάλεια. Το έργο δεν περιλαμβάνει μόνο την κατασκευή μιας νέας γέφυρας, αλλά αποτελεί μια συνολική παρέμβαση, που θα δώσει οριστική λύση στα ζητήματα της περιοχής» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η κατασκευή της νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, κοντά στην υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα που θα αντικαταστήσει, θα απαιτήσει, εκτός των άλλων, εκτροπή της οδού, επανασχεδιασμό, αλλά και βελτίωση αυτής σε μήκος περίπου 1.900 μ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, επίσης, να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού και γέφυρας, να τοποθετηθεί η αναγκαία σήμανση (κατακόρυφη και οριζόντια) και ασφάλιση της οδού (στηθαία ασφαλείας) και να τοποθετηθεί ο κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η ολοκλήρωση της παρέμβασης θα βελτιώσει το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους μετακινούμενους συνολικά στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στην περιοχή του χωριού Λουδία, το νότιο όριο του οποίου ορίζεται από τον ομώνυμο ποταμό και διέρχεται πάνω από αυτόν με παλιά μεταλλική γέφυρα τύπου Beley, το πλάτος της οποίας δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων αντίθετης κατεύθυνσης και με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση υποδεικνύεται η προτεραιότητα.

Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε μήκος περίπου 1.900 μ., εκ των οποίων περίπου 400 μ. εντός του οικισμού και περίπου 1.500 μ. εκτός οικισμού. Επίσης, προβλέπονται αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος.