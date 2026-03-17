KGM Musso Grand: Έλαμψε στην 31η AGROTICA

Με τιμή εκκίνησης κάτω από 30.000 ευρώ, το pick-up της KGM αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία του.

Το KGM Musso Grand βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην 31η AGROTICA, τη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το pick-up, να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του και να ανακαλύψουν τις δυνατότητές.

Με τιμή εκκίνησης από 29.990 ευρώ, το KGM Musso συγκαταλέγεται στις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των pick-up, ενώ στην έκδοση Grand προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, ιδανικό για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα όχημα για κάθε επαγγελματική χρήση.

Η AGROTICA επιβεβαίωσε για ακόμα μια χρονιά τη σημασία της ως σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, συγκεντρώνοντας 1.520 εκθέτες από 42 χώρες και αναδεικνύοντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό επαγγελματικό τομέα.

