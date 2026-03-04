KGM Musso Grand: Το pick-up της KGM στην 31η AGROTICA

Το KGM Musso Grand συνδυάζει την ευελιξία ενός επαγγελματικού οχήματος με την άνεση ενός SUV.

Στην 31η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού & Εφοδίων «AGROTICA» (12-15 Μαρτίου στη ΔΕΘ) θα συμμετέχει το KGM Musso Grand, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο ισχυρά, στιβαρά και ικανά pick-up της αγοράς. Το Musso Grand θα παρουσιάσει τον δυναμικό του χαρακτήρα στο Περίπτερο 5 / Stand 4 της έκθεσης.

Με τιμή εκκίνησης από 29.990 ευρώ, το KGM Musso ξεχωρίζει ως η πιο οικονομική πρόταση στην κατηγορία των pick-up, συνδυάζοντας την ευελιξία ενός επαγγελματικού οχήματος με την άνεση ενός SUV.

Στην έκδοση Grand, με ακόμα μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα αλλά και για όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και ισχυρό εργαλείο εργασίας, προσφέροντας πολύ καλό χώρο φόρτωσης, υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και σύστημα τετρακίνησης για μέγιστη πρόσφυση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Η 31η AGROTICA πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και θεματικών παρουσιάσεων, με επίκεντρο το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA, που διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΔΕΘ‑HELEXPO.

Μέσα από τις δράσεις αυτές αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις, οι νέες τεχνολογίες και οι προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της έκθεσης ως βασικού σημείου συνάντησης για τον αγροτικό κόσμο.