KGM: Στην Ελλάδα με πλήρη γκάμα τετρακίνητων μοντέλων

Η νοτιοκορεατική εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τετρακίνητων μοντέλων, με παρουσία στις κατηγορίες των B-SUV, C-SUV και pick-up.

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά έχει πραγματοποιήσει η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία KGM, έχοντας ως μεγάλου ατού τη διαθεσιμότητα τετρακίνητων εκδόσεων στα μοντέλα Tivoli, Korando και Musso Grand.

Η γκάμα τετρακίνητων μοντέλων ξεκινάει με το KGM Tivoli 4×4, που προσφέρει τη δυνατότητα κίνησης και στος τέσσερις τροχούς σε ένα compact B-SUV. Με τιμή που ξεκινάει από 20.400 ευρώ, συνδυάζει δυναμικό στυλ με πρακτικότητα, ευέλικτες διαστάσεις για εύκολη μετακίνηση στην πόλη, άνετο εσωτερικό, προηγμένες τεχνολογίες και πολύ καλή σχέση τιμής‑εξοπλισμού.

Στο KGM Korando 4×4, η πρόταση επεκτείνεται στην κατηγορία των C‑SUV, με έμφαση στους χώρους, την άνεση και πλήρη εξοπλισμό. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και η ευελιξία του, διαμορφώνουν έναν καλό συνδυασμό πρακτικότητας και άνεσης. Η τετρακίνηση προσθέτει επιπλέον σιγουριά και σταθερότητα σε κάθε διαδρομή, καθιστώντας το Korando ένα SUV που συνδυάζει δυναμισμό, άνεση και ασφάλεια.

Στην κατηγορία των pick-up, το KGM Musso Grand 4×4 ξεχωρίζει για τη στιβαρή του κατασκευή και τον ισχυρό του κινητήρα. Με το σύστημα τετρακίνησης Part-4WD επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει πότε να ενεργοποιήσει το σύστημα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες εντός ή εκτός δρόμου. Παράλληλα, η πολύ καλή σχέση ποιότητας‑τιμής αναδεικνύουν το Musso Grand σε μια ολοκληρωμένη επιλογή για επαγγελματίες και οδηγούς που αναζητούν ένα στιβαρό και αξιόπιστο pick-up.