Kia XCeed: Όλες οι τιμές και οι εκδόσεις στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο Kia XCeed κυκλοφορεί στη χώρα μας με κινητήρες βενζίνης και diesel, καθώς και ως plug-in hybrid, έχοντας πλούσιο εξοπλισμό και ψηφιακές λειτουργίες.

Με τολμηρή και πιο σπορ αισθητική, σύγχρονους εξηλεκτρισμένους κινητήρες, ψηφιακές οθόνες και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, το Kia XCeed αποτελεί αναμφισβήτητα ένας από τα πιο δυναμικά και ελκυστικά crossover.

To κορεατικό μοντέλο ανανεώθηκε σε μεγάλο βαθμό, προβάλλοντας ακόμη περισσότερο την coupe σιλουέτα του και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει. Το εσωτερικό περιβάλλον με τις δύο οθόνες 12,3 και 10,25 ιντσών αποπνέει πιο πολυτελή αύρα ειδικά στις εκδόσεις GT Line, όπου μεταξύ άλλων συναντάμε σπορ καθίσματα αλλά και flat-bottom τιμόνι.

Οι θύρες USB–C και το πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης DriveWise που ενσωματώνει τις λειτουργίες Highway Driving Assist, Safe Exit Assist, Rear Cross–Traffic Collision Assist, Blind Spot Collision Avoidance Assist και Smart Parking Assist, εκτιμώνται δεόντως από οδηγό και επιβάτες.

Οι κινητήρες του νέου Kia XCeed

Το κορεατικό crossover προσφέρεται στην ελληνική αγορά με τον κινητήρα βενζίνης 1.5Τ-GDI απόδοσης 160 ίππων και 253 Nm ροπής και τον πετρελαιοκινητήρα 1.6 lt. με τους 136 ίππους και τα 320 Nm ροπής.

Όλα τα μοτέρ ενσωματώνουν mild-hybrid τεχνολογία και συνδυάζονται είτε με κιβώτιο iMT, είτε με το αυτόματο 7άρι. Επίσης, υπάρχει και η επιλογή της plug-in hybrid έκδοσης που αποτελείται από τον 1.600άρη κινητήρα κι έναν ηλεκτροκινητήρα 44,5 kW. Η μπαταρία είναι χωρητικότητας 8,9 kWh και το PHEV σύνολο αποδίδει συνδυαστικά 141 ίππους και 265 Nm ροπής.

Οι τιμές του ανανεωμένου XCeed ξεκινούν από 25.090 ευρώ για τις εκδόσεις βενζίνης και από 27.190 ευρώ για τους diesel. Όσο για το PHEV, κοστίζει αρκετά παραπάνω και συγκεκριμένα 38.990 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές

ΧCeed 1.5T 160ps LX Premium iMT 48V Hybrid: 25.090 €

ΧCeed 1.5T 160ps EX Platinum iMT 48V Hybrid: 26.490 €

ΧCeed 1.5T 160ps GT-line iMT 48V Hybrid: 28.990 €

ΧCeed 1.5T 160ps 7DCT LX Premium 48V Hybrid: 26.690 €

ΧCeed 1.5T 160ps 7DCT EX Platinum 48V Hybrid: 28.690 €

Χceed 1.5T 160ps 7DCT GT-line 48V Hybrid: 31.190 €

ΧCeed 1.6D 136ps LX Premium iMT 48V Hybrid: 27.190 €

ΧCeed 1.6D 136ps EX Platinum iMT 48V Hybrid: 28.590 €

ΧCeed 1.6D 136ps GT-line iMT 48V Hybrid: 31.090 €

ΧCeed 1.6D 136ps 7DCT LX Premium 48V Hybrid: 28.790 €

ΧCeed 1.6D 136ps 7DCT EX Platinum 48V Hybrid: 30.790 €

ΧCeed 1.6D 136ps 7DCT GT-line 48V Hybrid: 33.290 €

XCeed P-HEV 1.6lt 141ps 6DCT EX Platinum: 38.990 €