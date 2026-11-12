Αλλαγές προβλέπονται και για τους οδηγούς που θέλουν να κατευθυνθούν προς την οδό Κωστή Παλαμά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν από τις 12 Νοεμβρίου 2026 έως τις 18 Μαΐου 2027 και θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ποια λωρίδα κλείνει

Ειδικότερα, προβλέπεται ο αποκλεισμός της λωρίδας εξόδου προς την οδό Κωστή Παλαμά, πριν από τη σχετική ράμπα καθόδου, καθώς και της αριστερότερης λωρίδας κυκλοφορίας.

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Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα που κινούνται προς Πειραιά θα εξυπηρετούνται από τις υπόλοιπες τρεις λωρίδες του οδικού άξονα.

Αλλαγές προβλέπονται και για τους οδηγούς που θέλουν να κατευθυνθούν προς την οδό Κωστή Παλαμά. Η κυκλοφορία τους θα διεξάγεται μέσω της ράμπας εξόδου προς την οδό Βρυούλων και στη συνέχεια μέσω των οδών Λάμπρου Κατσώνη και Κωστή Παλαμά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των εργασιών και να ακολουθούν τις υποδείξεις της υφιστάμενης οδικής σήμανσης.