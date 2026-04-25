Πόσο κοστίζουν τα 100 χλμ. μέσα στην πόλη με αυτοκίνητο βενζίνης, υβριδικό και ηλεκτρικό

Οι αστικές συνθήκες οδήγησης βολεύουν τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα, την ώρα που τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση.

Σε αντίθεση με την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, η αστική μετακίνηση χαρακτηρίζεται από χαμηλές ταχύτητες και συνεχόμενο σταμάτα-ξεκίνα, παράγοντες που ανεβάζουν αισθητά το συνολικό κόστος στα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, ειδικά όταν οι τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται στα 2 ευρώ το λίτρο. Για αυτόν το λόγο, όλο και περισσότεροι οδηγοί αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδα μετακίνησης και αναρωτιούνται ποιο είναι το αυτοκίνητο που μπορεί να προσφέρει τις πιο οικονομικές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Είναι το ντίζελ η λύση, είναι πιο οικονομικά τα υβριδικά ή μήπως η καταλληλότερη επιλογή είναι τα ηλεκτρικά;

Για τον υπολογισμό της δαπάνης απαιτείται η γνώση των τιμών καυσίμου και της κατανάλωσης κάθε οχήματος μέσα στην πόλη.

Οι τιμές των καυσίμων

Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, αυτές διαμορφώνονται ως εξής (στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις 23/4/2026):

Βενζίνη (95 οκτανίων): 2,020 ευρώ/λίτρο

Diesel κίνησης (απλό): 1,908 ευρώ/λίτρο

LPG: 1,314 ευρώ/λίτρο

CNG: 1,550 ευρώ/κιλό

Ηλεκτρική ενέργεια: περίπου 0,25 ευρώ/kWh (σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ/kWh + λοιπές χρεώσεις) για φόρτιση στο σπίτι, 0,50 ευρώ/kWh σε δημόσια προσβάσιμο AC έως 22 kW φορτιστή ή 0,62 ευρώ/kWh σε φορτιστή DC σε αυτοκινητόδρομο.

Η κατανάλωση ανά κινητήρα

Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας μέσα στην πόλη διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα, την τεχνολογία του και φυσικά, το μέγεθος του αυτοκινήτου. Το παράδειγμα αυτό αφορά τα μικρά SUV αυτοκίνητα που αποτελούν άλλωστε και την πλειονότητα των νέων αυτοκινήτων που ταξινομούνται. Σημείωση: Oι τιμές της κατανάλωσης είναι με βάση το μέσο όρο.

Μικρό SUV βενζίνης: 7 λτ./100 χλμ.

Μικρό SUV ντίζελ: 5,5 λτ./100 χλμ.

Μικρό SUV πλήρως υβριδικό: 4,2 λτ./100 χλμ.

Μικρό SUV με κινητήρα LPG: 8,1 λτ./100 χλμ.

Μικρό SUV με κινητήρα CNG: 5 κιλά/100 χλμ.

Αμιγώς ηλεκτρικό μικρό SUV: 13 kWh/100 χλμ.

Τα τελικά συμπεράσματα

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ξεκάθαρα ότι το κόστος μετακίνησης για 100 χλμ. μέσα στην πόλη διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα.

Ένα βενζινοκίνητο ΙΧ απαιτεί περίπου 14 ευρώ, αποτελώντας τη λιγότερο συμφέρουσα επιλογή για κίνηση μέσα στην πόλη, ενώ το κόστος για ένα ντίζελ αυτοκίνητο περιορίζεται στα 10,5 ευρώ, δηλαδή περίπου 3,5–4 ευρώ λιγότερα.

Ακόμη πιο οικονομικά είναι τα πλήρως υβριδικά μοντέλα, με κόστος γύρω στα 8,5 ευρώ, καθώς έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, εκμεταλλευόμενα ιδανικά τις αστικές συνθήκες οδήγησης. Το υγραέριο (LPG) κινείται κοντά στο ντίζελ, με συνολική δαπάνη περίπου 10,2 ευρώ, παραμένοντας μια οικονομική εναλλακτική λύση, ενώ το φυσικό αέριο είναι μια επιλογή που κρατάει γεμάτο το πορτοφόλι του χρήστη με το κόστος να μην ξεπερνά τα 7,7 ευρώ.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη διαφορά κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο για την ίδια απόσταση κοστίζει μόλις 3,2 ευρώ όταν φορτίζεται στο σπίτι, με τιμή ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 0,25 ευρώ/kWh. Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό φορτίζει σε δημόσιο φορτιστή, το κόστος ανεβαίνει στα 6,4 ευρώ, ωστόσο παραμένει η πιο οικονομική λύση για κίνηση μέσα στην πόλη.