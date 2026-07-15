Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος

Πλέον ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.

Κατά 10 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ, μετά από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών, Μεταφορών, Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα. Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.