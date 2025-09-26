Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Νέες επιδοτήσεις 940 δικαιούχων

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 38 εκ. ευρώ

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την 10η απόφαση έγκρισης πίστωσης, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 940 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το ποσό των 5.828.072,17 ευρώ.

Από αυτά, το ποσό των 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.

Από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ.