Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2026

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η παράταση αφορά τόσο την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος. Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του υπουργείου είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για αυτοκίνητα με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ) 50.000 ευρώ, ενώ δεν επιδοτούνται αυτοκίνητα με Λ.Τ.Π.Φ. μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ.