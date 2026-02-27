Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση προθεσμίας

Οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).

Κατά 3 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 και πλέον ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989.

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Παράλληλα, παρατείνεται για τρεις μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως επισημαίνεται, είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.