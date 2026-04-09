Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.
Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038), αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ. Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
|Κατηγορία Ωφελούμενου
|Δημόσια Δαπάνη
(σε €)
|Κατηγορία Α σύνολο
|41.210.000
|Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
|38.800.000
|Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα
|2.410.000
|Κατηγορία Β σύνολο
|24.790.000
|Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
|24.430.000
|Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα
|360.000
Επιπλέον, παρατείνεται για 3 μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.