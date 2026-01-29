Κλείνει για 15 μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Το χρονοδιάγραμμα

Η παύση λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης προς Καλαμαριά.

Κλείνουν για 15 μέρες οι πύλες του Μετρό της Θεσσαλονίκης από τα μέσα Μαρτίου, μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ μετά το Πάσχα θα υπάρξει και άλλη διακοπή της λειτουργίας του.

Η παύση λειτουργίας του Μετρό θα γίνει προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επέκτασης προς την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στον ρ/σ Status 107,7.

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε και στο έργο του Flyover επισημαίνοντας ότι με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί, θα παραδοθεί στις 16 Μαΐου του 2027, αλλά θα γίνει προσπάθεια ώστε η παράδοση να γίνει πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, «ώστε να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι Θεσσαλονικείς».

Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι το Flyover θα εκτείνεται από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου έως λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα.

Θα διαθέτει 2+2 λωρίδες και δεν θα έχει διόδια, ενώ η κυκλοφορία θα επιτρέπεται σε Ι.Χ. και φορτηγά έως 3,5 τόνους.

Πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο σύνολο του μήκους όπου το έργο εφάπτεται με τον αστικό ιστό, αλλά και στον υφιστάμενο περιφερειακό.