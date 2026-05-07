Κλείνει για 15 μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης

Η διακοπή λειτουργίας αφορά στην πραγματοποίηση των απαραίτητων δοκιμών για την επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά.

Για 15 μέρες θα κλείσει στα τέλη Μαΐου το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων, με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αικ. Νοτοπούλου, για το πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, ο κ. Ταχιάος είπε ότι «στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα την 29η Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15, για να μπορέσουν να γίνουν εκείνες οι δοκιμές που είναι πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων» εξήγησε ο κ. Ταχιάος.

Πρόσθεσε ότι «έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης -και δεν θα υπάρξει άλλο- από τον ανάδοχο της κατασκευής το οποίο προσδιορίζει τον χρόνο της παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την 31η Ιουλίου του 2026, δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την εμπορική λειτουργία, θα δώσω ημερομηνία μόνο όταν θα είμαι απολύτως σίγουρος».

Το έργο της επέκτασης προς Καλαμαριά, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.