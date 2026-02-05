Κλείνει η αριστερή λωρίδα της Λ. Κηφισίας στις 8/2 – Σε ποιο τμήμα του δρόμου

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω εργασιών και θα ισχύει κατά τις ώρες 07.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λ. Κηφισίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Η διακοπή θα ισχύει κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η Ελληνική Αστυνομία ζητάει από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.