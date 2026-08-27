Εγκρίθηκε το Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με 150 ευρώ/μήνα για 15.000 νοικοκυριά

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Leasing προβλέπει την τετραετή μακροχρόνια μίσθωση ενός ηλεκτρικού οχήματος με μηνιαία δόση που δεν θα ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Τι προβλέπεται για τις αστικές συγκοινωνίες και τα ταξί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε επίσημα το πράσινο φως για το ελληνικό Σχέδιο που εντάσσεται στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια που λαμβάνουν τη σφραγίδα των Βρυξελλών, όντας παράλληλα το μεγαλύτερο σε χρηματοδοτικό μέγεθος έως τώρα.

Με την ενεργοποίηση κονδυλίων που αγγίζουν τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ (4,8 δισ. ευρώ εκτός ΦΠΑ), η χώρα μας αποκτά τα απαραίτητα εργαλεία για να επιταχύνει την περιβαλλοντική μετάβαση, δίνοντας παράλληλα ξεκάθαρη προτεραιότητα στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο αυτού του φιλόδοξου σχεδιασμού βρίσκεται μια πρωτοβουλία που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τους όρους παιχνιδιού στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου: το Κοινωνικό Leasing. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη τις λεπτομέρειες για τη δημοσίευση του μέτρου, το οποίο στοχεύει να καταστήσει την οδήγηση ενός σύγχρονου ηλεκτρικού οχήματος προσιτή σε οικογένειες που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος απόκτησης.

Τι είναι το Κοινωνικό Leasing

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και ένα εξαιρετικά χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο ορίζεται με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται με ένα βασικό ποσό έως 500 ευρώ, ενώ για τις ευάλωτες οικογένειες που περιλαμβάνουν μέλος με αναπηρία προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 1.500 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση στα 2.000 ευρώ.

Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν μέσω τετραετούς μίσθωσης ένα καινούργιο ηλεκτρικό όχημα, επιλεγμένο από μια συγκεκριμένη λίστα μοντέλων που θα ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει ειδική μέριμνα ώστε οι χρήστες να διατηρούν το δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 170 εκατομμυρίων ευρώ, το μέτρο φιλοδοξεί να βάλει στην πρίζα 15.000 νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες.

Αναβαθμίζονται οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες

Η πράσινη αναβάθμιση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα ιδιωτικά επιβατικά οχήματα. Η ολιστική προσέγγιση του σχεδίου δίνει τεράστια έμφαση στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, διαθέτοντας 129 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των στόλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, ετοιμάζεται η προμήθεια 211 νέων αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων, εκ των οποίων τα 101 θα ενταχθούν στη δύναμη του ΟΑΣΑ και τα 110 στον ΟΑΣΘ.

Η τοποθέτηση αυτών των οχημάτων θα γίνει στοχευμένα, δίνοντας προτεραιότητα σε αστικές γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές με χαμηλότερα εισοδήματα, αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και περιορισμένη πρόσβαση σε ιδιωτικά μέσα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Δυτική Αττική και τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Τι προβλέπεται για τα ταξί

Παράλληλα, το πρόγραμμα στρέφει την προσοχή του στον επαγγελματικό κλάδο, παρέχοντας ισχυρά κίνητρα για την αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων ταξί. Σε εφαρμογή των επιταγών του Κλιματικού Νόμου, διατίθενται 68 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών ταξί.

Η βασική επιδότηση ορίζεται στα 20.000 ευρώ για την αντικατάσταση συμβατικού οχήματος που φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του, ενώ για τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα που είναι προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρία (ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΑμεΑ), το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται στα 29.000 ευρώ.

Το μέτρο θα ξεκινήσει αμέσως από τους ιδιοκτήτες ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου η κυκλοφοριακή επιβάρυνση είναι εντονότερη, πριν επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Τέλος, το εύρος του Κοινωνικού Ταμείου καλύπτει και τις μικρές επιχειρήσεις, επιδοτώντας την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων κάθε κατηγορίας, από ελαφρά van έως μεσαία και βαρέα φορτηγά.