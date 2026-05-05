Αυτοκίνητο με λίγα ευρώ τον μήνα – Έρχεται το Κοινωνικό Leasing

Μέσω του προγράμματος κοινωνικού leasing, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με μέση κρατική ενίσχυση 13.000 ευρώ. Υψηλότερη θα είναι η επιδότηση για τα ΑμεΑ, ενώ προβλέπεται επιδότηση και για την τοποθέτηση οικιακών φορτιστών.
Στο πλαίσιο της διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για τις δράσεις ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων του υπουργείου, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο Kοινωνικό Leasing.
Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη λάβει την επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με προϋπολογισμό ύψους 174 εκατομμυρίων ευρώ, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και στην παροχή βιώσιμων λύσεων μετακίνησης για περίπου 12.500 ευάλωτα νοικοκυριά.
13.000 ευρώ η επιδότηση, αυξάνεται για ΑμεΑ
Η βασική παράμετρος του προγράμματος είναι η παροχή μιας μέσης επιδότησης ύψους 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, η οποία προορίζεται για τη μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου διάρκειας τεσσάρων ετών. Το ποσό αυτό λειτουργεί ως καταλυτικός παράγοντας για τη μείωση του μηνιαίου κόστους, το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στα 150 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική διάσταση του μέτρου, καθώς προβλέπεται ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ, ενώ παρέχεται και πρόσθετη επιδότηση (500 ευρώ) για την αγορά οικιακού φορτιστή, που κάνει πιο εύκολη την απόκτηση κάποιου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.
Τα κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια ένταξης αναμένεται να περιλαμβάνουν εισοδηματικά όρια, οικογενειακή κατάσταση και πιθανώς γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη μετακίνησης. Επιπλέον, εξετάζεται η θέσπιση προϋποθέσεων για τη χρήση του οχήματος, καθώς και δικλίδων ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις του συστήματος.