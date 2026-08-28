Κοινωνικό Leasing: Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Leasing και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Η έγκριση του ελληνικού Σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Στο επίκεντρο αυτού του φιλόδοξου σχεδιασμού βρίσκεται το Κοινωνικό Leasing, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τους όρους παιχνιδιού στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, καθιστώντας την οδήγηση ενός σύγχρονου ηλεκτρικού οχήματος προσιτή σε οικογένειες και επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να καλύψουν το υψηλό κόστος απόκτησής του.

Εγκρίθηκε το Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με 150 ευρώ/μήνα

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη μακροχρόνια μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος τα 150 ευρώ. Στο μέτρο προβλέπεται να ενταχθούν 12.500 ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία θα λάβουν μέση επιδότηση 13.000 ευρώ για τετραετή διάρκεια μίσθωσης, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται προσαύξηση 2.000 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Διαβάστε περισσότερα: Τα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο που προτιμούν μέσα από μια δημόσια αναρτημένη λίστα με τα πιο φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Παράδειγμα λειτουργίας Κοινωνικού Leasing

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του οφέλους στην πράξη, αν ένας δικαιούχος επιλέξει ένα όχημα με συνολικό μίσθωμα 20.000 ευρώ για 4 χρόνια, θα λάβει συνολικά 13.000 ευρώ επιδότηση συν 500 ευρώ για τον οικιακό φορτιστή. Αυτό σημαίνει πως το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει στην τετραετία διαμορφώνεται στα 7.000 ευρώ, δηλαδή μόλις 145 ευρώ το μήνα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τον καθορισμό των δικαιούχων θεσπίζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία θα επικαιροποιούνται ετησίως με βάση τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις.