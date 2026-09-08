ΚΟΚ: «Βροχή» οι παραβάσεις – Περίπου 1.000 την ημέρα

Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, εκ των οποίων 121 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας έως και σήμερα τα ξημερώματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 6.994 παραβάσεις και συνελήφθησαν 40 οδηγοί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία, στους ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, βεβαιώθηκαν 6.994 παραβάσεις, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κά.

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκαν και 30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 17 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,73% επί του συνόλου.

Τέλος, ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, εκ των οποίων 121 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.