Κολλημένοι στο τιμόνι οι οδηγοί – Η Ελλάδα 2η πιο μποτιλιαρισμένη χώρα στην Ευρώπη

Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα στοιχεία και για την Αθήνα, όπου οι οδηγοί χάνουν 143 χώρες ετησίως πίσω από το τιμόνι.

Σε Γόρδιο Δεσμό έχει εξελιχθεί η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, με τους οδηγούς να χάνουν καθημερινά σημαντικό χρόνο πίσω από το τιμόνι.

Η ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί αποτυπώνεται και στο Traffic Index Ranking 2025 (Δείκτης Κυκλοφορίας) της TomTom, όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται ως η 2η χώρα με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ευρώπη, με 1η τη Μάλτα και 3η την Ιρλανδία.

Ο Δείκτης Κυκλοφορίας της TomTom αξιολογεί πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση τον μέσο χρόνο μετακίνησης και το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής, η Αθήνα καταλαμβάνει την 8η θέση. Οι μοναδικές μητροπολιτικές περιοχές με χειρότερα κυκλοφοριακά δεδομένα είναι το Βουκουρέστι (Ρουμανία), η Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), το Λούμπλιν (Πολωνία), το Δουβλίνο (Ιρλανδία), το Λοτζ (Πολωνία), το Κέϊμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο) και η Φιλιππούπολη (Βουλγαρία).

Αντίστοιχα, η πόλη των Αθηνών εμφανίζεται στην 17η θέση της Ευρώπης και ακολουθεί τις παρακάτω πόλεις:

Δουβλίνο (Ιρλανδία), Λοτζ (Πολωνία), Λούμπλιν (Πολωνία), Πόζναν (Πολωνία), Βουκουρέστι (Ρουμανία0) Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Βρότσλαβ (Πολωνία), Μπιντκότζ (Πολωνία), Κρακοβία (Πολωνία), Μπέλφαστ (Ηνωμένο Βασίλειο), Εδιμβούργο (Ηνωμένο Βασίλειο), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία), Κορκ (Ιρλανδία), Άγκυρα (Τουρκία) και Φιλιππούπολη (Βουλγαρία).

Σε επίπεδο πόλης, στην Αθήνα το μέσο ποσοστό της κυκλοφοριακής συμφόρησης φτάνει 54,7%, αυξημένο κατά 1,1% σε σχέση με το 2024. Η μέση ταχύτητα είναι 19 χλμ., η μέση απόσταση που διανύει ο οδηγός ανά 15 λεπτά είναι 4,8 χλμ., ενώ η ετήσια απώλεια χρόνου λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης στις ώρες αιχμής ανέρχεται σε 143 ώρες.

Αντίστοιχα στην μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, η μέση κυκλοφοριακή συμφόρηση ανέρχεται σε 50,5% (+2,2% συγκριτικά με το 2024), η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι 27,6%, η μέση απόσταση που διανύεται ανά 15 λεπτά είναι 6,9 χλμ. και ο οδηγός χάνει κάθε χρόνο, στις ώρες αιχμής, 95 ώρες πίσω από το τιμόνι.

Για περισσότερα από 15 χρόνια, ο Δείκτης Κυκλοφορίας της TomTom παρακολουθεί την κατάσταση των δρόμων, καταγράφοντας τον παλμό τους λεπτό προς λεπτό, ώστε να συνθέσει μια ετήσια εικόνα του τρόπου με τον οποίο τα οχήματα κινούνται σε εκατοντάδες μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει η TomTom, καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν και οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται, η πρόκληση της διαχείρισης των αστικών οδικών δικτύων συνεχίζει να βαραίνει τους δήμους, τους πολεοδόμους και τις αρχές μεταφορών.

Η TomTom εξηγεί ότι αυξημένοι χρόνοι μετακινήσεις καταγράφηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις όπως, η Αθήνα (Ελλάδα), το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), η Μπανγκαλόρ (Ινδία), το Δουβλίνο (Ιρλανδία), η Πόλη του Μεξικού (Μεξικό), η Βαρκελώνη (Ισπανία), το Μιλάνο (Ιταλία), το Ροσάριο (Αργεντινή), η Χιροσίμα (Ιαπωνία) και το Σαν Φρανσίσκο (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).