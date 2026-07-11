Κόμβος Μεταμόρφωσης: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Στη γραμμή της εκκίνησης στήνεται το έργο για την αναδιευθέτηση του κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, ενός σημείου όπου καθημερινά σημειώνεται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η κύρια παρέμβαση αφορά σε διαχωρισμό των εξόδων στο ύψος της Μεταμόρφωσης, έτσι ώστε όσοι έρχονται από Ελευσίνα να βγαίνουν Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης λίγο πιο νωρίς και όσοι κατευθύνονται στον αυτοκινητόδρομο από Μαρκόπουλο να εξέρχονται λίγο πιο μετά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Οδός ανακοίνωσε ότι στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και για 5 μήνες, θα ισχύει τοπική στένωση όλων των λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης και για περίπου 500 μέτρα, καθώς και τοπική στένωση στην αριστερή πλευρά του κλάδου εισόδου της Αττικής οδού στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ.

Η τοποθέτηση της σήμανσης επί του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 13/7 και την Τρίτη 14/7 από τις 21:00 έως και τις 06:00 της επόμενης ημέρας, όπου θα ισχύουν από το 15,17ο χλμ. έως και το 16,75ο χλμ. αποκλεισμοί αριστερής – μεσαίας και εναλλάξ δεξιάς λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, καθώς και αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Όπως επισημαίνει η Νέα Οδός, σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.