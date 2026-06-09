Κορυδαλλός: 25χρονος παραβίασε τον μισό ΚΟΚ και εμβόλισε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ

Ο οδηγός μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε στην υπόδειξη των αστυνομικών για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Πέμπτης 4 Ιουνίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 25χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, ο οποίος στο πλαίσιο καταδίωξης εμβόλισε και ανέτρεψε μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί, στο πλαίσιο της περιπολίας τους, έκριναν ύποπτη μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καλέσουν για έλεγχο τον οδηγό.

Εκείνος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και εμβόλισε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία ανατράπηκε με επακόλουθο τον τραυματισμό αστυνομικού.

Στη συνέχεια, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

160,1 γραμμ. κάνναβης,

αντιασφυξιογόνα μάσκα,

ξίφος,

3 σουγιάδες,

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου,

πτυσσόμενη ράβδος,

σπρέι πιπεριού,

5 μεταλλικοί τρίφτες,

6 πυρσοί και

το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.