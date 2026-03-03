Κρίση στη Μέση Ανατολή: Θα αυξηθούν οι τιμές των αυτοκινήτων στην Ελλάδα;

Μιλώντας στους 4Τροχούς, ο Γενικός Διευθυντής των εισαγωγικών εταιρειών των Hyundai, Kia και Τεχνοκάρ, Ανδρέας Χριστοφορίδης, εξηγεί τι θα σήμαινε για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου μια μεγάλης διάρκειας ένταση στη Μέση Ανατολή.

Αμηχανία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη και την Ελλάδα η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τους πολίτες να αγωνιούν για την «επόμενη ημέρα» καθώς, όπως φαίνεται, κρύβει σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους.

Τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα και ο κόσμος της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεδομένου ότι η κλιμάκωση της έντασης θα σηματοδοτούσε αυξημένα κόστη παραγωγής και μεταφοράς για τους κατασκευαστές και ακριβότερα αυτοκίνητα για τους πολίτες.

Τις επιπτώσεις που θα είχε στον κλάδο του αυτοκινήτου και στις τιμές των καινούργιων ΙΧ μια κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή αναλύει, μιλώντας στους 4Τροχούς, ο κ. Ανδρέας Χριστοφορίδης, Γενικός Διευθυντής των εισαγωγικών εταιρειών των Hyundai, Kia και Τεχνοκάρ (Seat & Cupra), με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του αυτοκινήτου.

«Όλο το ζήτημα εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου. Αν είναι βραχύχρονος, λήξει δηλαδή σε διάστημα 10-15 ημερών, τότε οι επιπτώσεις θα είναι πιο πολύ σαν μια προσωρινή μπόρα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που αποδειχθεί μακρόχρονoς τότε οι συνέπειες θα είναι σοβαρές · κυρίως λόγω πετρελαίου», εξηγεί ο κ. Χριστοφορίδης.

Σημειώνεται ότι τα κλειστά πλέον Στενά του Ορμούζ αποτελούν το κρισιμότερο ενεργειακό πέρασμα στον κόσμο, καθώς από εκεί διακινείται πάνω από το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται ανά τον πλανήτη. Λίγο μετά το κλείσιμο της στενής πλωτής οδού μεταξύ Ιράν και Ομάν οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 8%, με τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς Brent να σημειώνει άνοδο 9%, κλείνοντας στα 79,45 δολάρια ανά βαρέλι.

Όπως αναφέρει ο κ. Χριστοφορίδης, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς για τα αυτοκίνητα. Επομένως, αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, η επίδραση στις τιμές των οχημάτων είναι αναπόφευκτη.

«Καμία εταιρεία αυτοκινήτου δεν λειτουργεί με μεγάλα περιθώρια κέρδους ώστε να απορροφήσει αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, με αποτέλεσμα κάθε επιβάρυνση να μετακυλίεται στον καταναλωτή. Ήδη οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί λόγω των νέων απαιτήσεων σε συστήματα ασφαλείας και τα ολοένα και αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών ρύπων. Πάντα εμφανίζεται μια νέα απαίτηση που στο τέλος προσθέτει κόστος στο προϊόν, το οποίο σήμερα έχει σημαντικά υψηλότερη τιμή συγκριτικά με λίγα χρόνια νωρίτερα».

Όπως προσθέτει, ο Γενικός Διευθυντής των εισαγωγικών εταιρειών των Hyundai, Kia και Τεχνοκάρ «σήμερα δεν υφίσταται κλάδος όπου το πετρέλαιο δεν είναι συντελεστής παραγωγής. Μια αύξηση, λοιπόν, στην τιμή του οδηγεί σε υψηλότερο κόστος πρώτων υλών, και στο τέλος σε κλιμάκωση των τιμών για τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε η κρίση στη Μέση Ανατολή να μην κρατήσει για πολύ».