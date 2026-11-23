Από το δυνατό φρενάρισμα και τους απότομους ελιγμούς μέχρι το ελεγχόμενο drift, τα ελαστικά Kumho βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής οδηγικής εμπειρίας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Με αυτοκίνητα Zeekr, MINI και BMW, αλλά και ειδικά διαμορφωμένα και… πισωκίνητα Mazda, Nissan και BMW της Driving Academy, περάσαμε από τη θεωρία στην πράξη, ανακαλύπτοντας τη σημασία της πρόσφυσης, του ελέγχου και της σωστής επαφής με την άσφαλτο.

Κείμενο – Φωτογραφίες: Μανώλης Σαλούρος

Η γνωριμία με ένα ελαστικό δεν ολοκληρώνεται διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή παρατηρώντας το σχέδιο του πέλματός του. Η ουσιαστική αξιολόγηση αρχίζει όταν βρεθεί στον δρόμο, όταν κληθεί να διαχειριστεί τις μεταφορές φορτίου, να διατηρήσει την πρόσφυση σε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ή να ανταποκριθεί σε ένα δυνατό φρενάρισμα. Και, φυσικά, όταν ο οδηγός πλησιάσει τα όρια της πρόσφυσης και διαπιστώσει πώς αντιδρά το αυτοκίνητο.

Με αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία πραγματοποιήθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων το Kumho Driving Experience, στο οποίο συμμετείχαμε ως προσκεκλημένοι της ΕΜΑ Α.Ε., επίσημου διανομέα των ελαστικών Kumho στην Ελλάδα. Μια διαφορετική προσέγγιση στην παρουσίαση προϊόντων, με πρωταγωνιστές τα ελαστικά της κορεατικής εταιρείας και, αντί για μια συμβατική ενημέρωση, αρκετές ώρες πίσω από το τιμόνι.

Στόχος ήταν να γνωρίσουμε στην πράξη τις δυνατότητες των ελαστικών Ecsta, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις που περιλάμβαναν φρενάρισμα, πρόσφυση, ελιγμούς, έλεγχο του αυτοκινήτου και τεχνικές drift. Την καθοδήγηση των συμμετεχόντων ανέλαβαν οι εκπαιδευτές της Driving Academy, με την εμπειρία και την εξειδίκευση που απαιτούν τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Kumho Driving Experience: Από τη θεωρία στην πράξη

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις σε αυτοκίνητα MINI και BMW, τα οποία αποτέλεσαν το μέσο για να γνωρίσουμε τις αντιδράσεις των ελαστικών Kumho σε διαφορετικές οδηγικές συνθήκες. Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς να κινηθούμε γρήγορα, αλλά να αντιληφθούμε πώς μεταβάλλεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αυξάνεται η πίεση που ασκείται στα ελαστικά.

Το φρενάρισμα αποτέλεσε μία από τις βασικές ενότητες. Πρόκειται, άλλωστε, για μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες ενός ελαστικού, καθώς η ικανότητά του να μεταφέρει τις δυνάμεις πέδησης στο οδόστρωμα επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια. Η αίσθηση στο πεντάλ, η σταθερότητα του αυτοκινήτου και η δυνατότητα διατήρησης της κατευθυντικότητας είναι στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν η επιβράδυνση γίνεται απότομα.

Στη συνέχεια, οι ασκήσεις εστίασαν στις αλλαγές κατεύθυνσης και στους ελιγμούς αποφυγής εμποδίων. Εδώ, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στην ακρίβεια των αντιδράσεων, στην πλευρική πρόσφυση και στον τρόπο με τον οποίο τα ελαστικά διαχειρίζονται τις συνεχείς μεταφορές φορτίου. Είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντική είναι η συνοχή ανάμεσα στο τιμόνι, το πλαίσιο και τα τέσσερα σημεία επαφής του αυτοκινήτου με την άσφαλτο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η δυνατότητα να αντιληφθούμε τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν η πρόσφυση αρχίζει να περιορίζεται. Γιατί ένα καλό ελαστικό δεν αξιολογείται μόνο από το πόσο υψηλή πρόσφυση προσφέρει, αλλά και από το πόσο προοδευτικά προειδοποιεί τον οδηγό όταν πλησιάζει στο όριό του, καθώς και από το πόσο εύκολα επιτρέπει την επαναφορά του αυτοκινήτου σε ασφαλή τροχιά.

Kumho Driving Experience: Διασκέδαση και ουσία

Το δεύτερο μέρος της εμπειρίας είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Η δράση πέρασε στα ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα της Driving Academy, με Mazda, Nissan και BMW, προκειμένου να γνωρίσουμε από κοντά τον κόσμο της πλαγιολίσθησης.

Το drift είναι ίσως η πιο θεαματική μορφή ελεγχόμενης απώλειας πρόσφυσης, αλλά πίσω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα κρύβεται μια απαιτητική διαδικασία. Η σωστή μεταφορά βάρους, η διαχείριση του γκαζιού, η γωνία του τιμονιού και, κυρίως, η ικανότητα του οδηγού να διαβάζει τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου αποτελούν προϋποθέσεις για να διατηρηθεί ο έλεγχος.

Εδώ, βέβαια, η αποστολή ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες ασκήσεις. Δεν επρόκειτο πλέον για μια αξιολόγηση της συμπεριφοράς των ελαστικών Kumho, αλλά για μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνατότητές μας σε ένα περιβάλλον όπου η ελεγχόμενη υπερστροφή αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης. Και, φυσικά, για να διαπιστώσουμε πόσο διαφορετική είναι η αίσθηση όταν το αυτοκίνητο κινείται υπό γωνία, με τον οδηγό να καλείται να διαχειριστεί διαρκώς την ισορροπία του.

Η εμπειρία ήταν διασκεδαστική, αλλά και διδακτική. Γιατί ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα και το θέαμα έχουν τον πρώτο λόγο, γίνεται αντιληπτό ότι η σωστή τεχνική και η κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς ενός αυτοκινήτου είναι αυτά που τελικά κάνουν τη διαφορά.

Kumho Driving Experience: Η οικογένεια Ecsta και οι διαφορετικές απαιτήσεις των οδηγών

Η Kumho Tire διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα θερινών ελαστικών, η οποία καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά προφίλ. Από την καθημερινή μετακίνηση και τα μεγάλα ταξίδια μέχρι τις υψηλές επιδόσεις, η σειρά Ecsta περιλαμβάνει προτάσεις με διαφορετικό προσανατολισμό.

Στην κορυφή βρίσκεται το νέο Kumho Ecsta Sport PS72, η νέα ναυαρχίδα της εταιρείας στην κατηγορία Ultra Ultra High Performance (UUHP). Απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης, ακρίβεια στους χειρισμούς και σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το PS72 έχει ήδη αποσπάσει θετικές διακρίσεις σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Στις δοκιμές του γερμανικού περιοδικού Die Reifentester ισοβάθμησε με κορυφαίες premium μάρκες, σημειώνοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση στο φρενάρισμα σε βρεγμένο δρόμο, ενώ απέσπασε και τη διάκριση «Πολύ Καλό» από το Auto Bild Tire Check.

Το Ecsta Sport PS72 τιμήθηκε επίσης με το German Design Award 2026, μια διάκριση που αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Kumho όχι μόνο στην τεχνολογική εξέλιξη αλλά και στον σχεδιασμό των προϊόντων της.

Ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα στην οικογένεια των σπορ θερινών ελαστικών βρίσκεται το Kumho Ecsta PS71, ένα από τα πλέον επιτυχημένα μοντέλα της εταιρείας. Απευθύνεται σε οδηγούς που απολαμβάνουν τη δυναμική οδήγηση, χωρίς να θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση. Το δυνατό του σημείο είναι ο συνδυασμός κρατήματος, άμεσης απόκρισης στο τιμόνι και σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες, με ιδιαίτερη έμφαση και στη συμπεριφορά στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Για όσους, αντίθετα, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην άνεση, στην ποιότητα κύλισης και στην ασφάλεια των καθημερινών μετακινήσεων, η πρόταση της Kumho είναι το Ecsta HS52. Πρόκειται για ένα θερινό ελαστικό που απευθύνεται σε οδηγούς οι οποίοι διανύουν πολλά χιλιόμετρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αναζητούν χαμηλό θόρυβο κύλισης, σταθερότητα και αποτελεσματικό φρενάρισμα.

Η μεγάλη διάρκεια ζωής και η άνεση αποτελούν επίσης βασικά χαρακτηριστικά του, είτε πρόκειται για μια διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο είτε για ένα ταξίδι στο επαρχιακό δίκτυο. Με άλλα λόγια, η φιλοσοφία του HS52 δεν περιστρέφεται γύρω από τις απόλυτες επιδόσεις, αλλά γύρω από την ισορροπία που χρειάζεται ένα σύγχρονο επιβατικό αυτοκίνητο στην καθημερινή χρήση.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση των τριών μοντέλων έχει ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τη στρατηγική της Kumho να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, χωρίς να απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους αναζητούν σπορ χαρακτηριστικά.

Kumho: Μια εταιρεία με διεθνή προσανατολισμό

Πίσω από την εξέλιξη της σειράς Ecsta βρίσκεται η ευρύτερη στρατηγική της Kumho Tire, η οποία συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της. Η δημιουργία της πρώτης ευρωπαϊκής παραγωγικής μονάδας της εταιρείας στην Πολωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ οι συνεργασίες με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν τη θέση της στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εξέλιξη ελαστικών πρώτης τοποθέτησης για νέα μοντέλα, με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σε επιδόσεις, ασφάλεια και αποδοτικότητα, αποτελεί ένα ακόμη πεδίο στο οποίο η Kumho επενδύει συστηματικά.

Παράλληλα, η δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση της EcoVadis Gold Medal επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Σε μια εποχή κατά την οποία η περιβαλλοντική διάσταση της αυτοκίνησης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, η παραγωγή και η εξέλιξη των ελαστικών καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται η ασφάλεια και η οδηγική απόλαυση.

Driving Academy: Εκπαίδευση πέρα από το δίπλωμα οδήγησης

Σημαντικό μέρος της επιτυχίας της εκδήλωσης είχε και ο χώρος που τη φιλοξένησε. Η Driving Academy, η οποία ιδρύθηκε το 2006, δραστηριοποιείται στην ασφαλή, οικονομική, τεχνική και προηγμένη οδηγική εκπαίδευση, προσφέροντας προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα οδηγικής εμπειρίας.

Η φιλοσοφία της βασίζεται στην πρακτική εξοικείωση με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του αυτοκινήτου, αλλά και στην εκμάθηση σωστών αντιδράσεων σε καταστάσεις που δύσκολα συναντά κανείς στην καθημερινή οδήγηση. Από την ασφαλή μετακίνηση μέχρι το car control και το drift, η εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών.

Το Κέντρο Ασφαλούς Οδήγησης στα Μέγαρα διαθέτει διαφορετικές περιοχές εκπαίδευσης, με ειδικά διαμορφωμένες λωρίδες για φρενάρισμα και ελιγμούς, skidpad για ασκήσεις δυναμικής συμπεριφοράς και car control, καθώς και ξεχωριστό χώρο για drift. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο υπόγειο σύστημα διαβροχής της ασφάλτου, το οποίο επιτρέπει την επιλεκτική διαβροχή των επιμέρους περιοχών και τη δημιουργία συνθηκών μειωμένης πρόσφυσης.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν ασκήσεις σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, ακόμη και με εναλλαγές μεταξύ των δύο, προσομοιώνοντας διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός. Πρόκειται για μια υποδομή που επιτρέπει την εκπαίδευση τόσο στην αποφυγή εμποδίων και στο φρενάρισμα πανικού όσο και στην αντιμετώπιση της υποστροφής και της υπερστροφής.

Η παρουσία της Driving Academy στην εκδήλωση δεν είχε, λοιπόν, μόνο υποστηρικτικό χαρακτήρα. Έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την οδηγική συμπεριφορά από μια διαφορετική οπτική, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σωστής τεχνικής και της εξοικείωσης με τα όρια του αυτοκινήτου.

Kumho Driving Experience: Η ουσία βρίσκεται στην επαφή με τον δρόμο

Το Kumho Driving Experience στα Μέγαρα αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία να προσεγγίσουμε τον κόσμο των ελαστικών μέσα από την πράξη. Οι ασκήσεις με τα MINI και τις BMW, οι δοκιμασίες φρεναρίσματος και ελιγμών, αλλά και η διαφορετική εμπειρία του drift με τα ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα της Driving Academy, συνέθεσαν ένα πρόγραμμα που ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης εταιρικής παρουσίασης.

Γιατί, ανεξάρτητα από την ισχύ, την τεχνολογία ή τα συστήματα υποβοήθησης ενός σύγχρονου αυτοκινήτου, η επαφή με τον δρόμο εξακολουθεί να περνά από τέσσερα ελαστικά. Είναι το μοναδικό σημείο σύνδεσης του αυτοκινήτου με την άσφαλτο και, επομένως, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ασφάλεια, τη συμπεριφορά και τελικά την οδηγική εμπειρία.

Αυτό ήταν και το ουσιαστικό μήνυμα της ημέρας στα Μέγαρα: η τεχνολογία των ελαστικών δεν έχει πραγματική αξία μόνο στα τεχνικά φυλλάδια και στις εργαστηριακές μετρήσεις. Αποκτά υπόσταση κάθε φορά που ο οδηγός ζητά από το αυτοκίνητό του να φρενάρει, να στρίψει ή να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση.

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