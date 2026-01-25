Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Δευτέρα 26/1 στον Κηφισό – Μέχρι πότε θα ισχύσουν

Η διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα της Λεωφ. Κηφισού θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 26/1 έως και την Πέμπτη 29/1, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ αφορά τμήματα στις περιοχές Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας. Η διακοπή θα ισχύει από τις 22.00΄έως τις 06.00΄ της επομένης ως εξής:

-Την 26-1-2026, από το ύψος της παραλιακής Λεωφ. Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Την 27-1-2026, από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Την 28-1-2026 από το ύψος της Αττικής οδού έως την οδό Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

-Την 29-1-2026 από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως την παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.