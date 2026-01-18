Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα στην Αττική Οδό

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω εργασιών και θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

Οι ρυθμίσεις θα γίνουν λόγω εργασιών και θα ισχύσουν όλο το 24ωρο, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000, περιοχών Δήμων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής. Ειδικότερα θα ισχύσει:

Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.

Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.