Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 2 μήνες στην Αθηνών-Λαμίας

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τμηματικά, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 15,170 έως τη χιλιομετρική θέση 32,350, σε περιοχές των Δήμων Μεταμόρφωσης, Διονύσου και Ωρωπού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 έως και το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 27 έως και 29 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα ισχύουν.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Τμήμα 1: Από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 24,500, στην κατεύθυνση προς Λαμία:

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας

Το μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα είναι 5 χλμ και οι εργασίες για το Τμήμα 1 θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 22.00΄ έως τις 06.00΄ της επομένης και κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της επομένης.

Τμήμα 2: Από τη χ/θ 32,350 έως τη χ/θ 27,350, στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας

Το μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα είναι τα 5 χλμ και οι εργασίες για το Τμήμα 2 θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 20.00΄ έως τις 06.00΄ της επομένης.

Τμήμα 3: Από τη χ/θ 29,000 έως τη χ/θ 19,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας

Το μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το Τμήμα 3 θα είναι 5 χλμ και οι εργασίες θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 21.00΄ έως 06.00΄ της επομένης και κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της επομένης.

Τμήμα 4: Από τη χ/θ 22,000 έως τη χ/θ 15,170, στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας

Αποκλεισμός αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας

Το μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το Τμήμα 4 θα είναι 5 χλμ και οι εργασίες θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 23.00΄ έως τις 06.00΄ της επομένης.

Τμήμα 5: Από τη χ/θ 17,650 έως τη χ/θ 15,170, στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Αποκλεισμός δεξιάς και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας

Ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Τατοΐου προς Αθήνα θα παραμένει κλειστός

Στο Τμήμα 5 οι εργασίες θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 23.00΄ έως τις 06.00΄ της επομένης.