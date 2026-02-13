Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφ. Κηφισού την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της Λεωφ. Κηφισού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Η διακοπή αφορά την αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος του Σ.Ε.Φ. έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως, και θα πραγματοποιείται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε περιοχές των δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Πειραιά, Αθηναίων, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Ιλίου Περιστερίου και Αιγάλεω, ως εξής:

Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Α΄Τ.Τ. Πειραιώς οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 09:00’ έως 15:00’.

Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Γ΄Τ.Τ. Β/Α Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 07:00’ έως 17:00’.

Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Α΄Τ.Τ. Δυτικής Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 07:00’ έως 17:00’.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.