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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στις 6 και 7 Ιουλίου.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουλίου στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Η διακοπή θα ισχύσει στο στο ύψος της 16,000 χ/θ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Ασπροπύργου, κατά τις ώρες 10:00΄έως 18:00΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η Ελληνική Αστυνομία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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