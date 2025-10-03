Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Νέα Οδός.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, θα ισχύει από το 113,8ο χλμ. έως και το 108ο χλμ.αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00. Το χρονικό διάστημα 25/10 έως και 29/10 εξαιρείται των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Όπως ανακοινώνει η Νέα Οδός, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.